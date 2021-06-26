Собянин рассказал о «зашкаливающих» после ревакцинации антителах

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Вести.ru» рассказал, что ревакцинировался от коронавируса, после чего у него «зашкаливают» антитела.

«Прекрасно, небольшое недомогание было чуть-чуть. И все. Но зато теперь антитела просто зашкаливают», — ответил он на вопрос о том, как перенес повторную прививку.

Ранее Собянин объяснил, почему рестораны не будут пускать с бумажными сертификатами. По его словам, такие документы часто подделывают.

Также глава города констатировал, что столица заново переживает пандемию коронавируса.

По последним данным, в Москве за сутки выявили 8 457 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 1 332 214 жителей столицы, выздоровели 1 139 840, умерли 21 972.