Ученые выявили оптимальную схему вакцинации от COVID-19

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили наиболее эффективную схему вакцинации от коронавируса. Как выяснили ученые, оптимальный сценарий иммунизации различается для тех, у кого нет антител к коронавирусу, и тех, кто уже переболел COVID-19. Результаты исследований были опубликованы в журнале Американского химического общества ACS Nano.

Ученые выявили, в организме человека, ранее не сталкивавшемся с инфекцией, необходимое количество антител образуется только после введения второй дозы вакцины. Человеку же, переболевшему коронавирусом в легкой или тяжелой форме, достаточно только одной дозы препарата. Причем введение второй дозы вакцины вообще не приводит к дополнительному образованию антител.

Также было выяснено, что по прошествии 85 дней после введения второй дозы препарата уровни антител в обеих группах снизились в среднем на 90%. Это позволило ученым сделать вывод, что переболевшим также требуется ревакцинация, но только одной дозой вакцины.

Исследование проводилось с применением вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna. Оба препарата относятся к типу мРНК-вакцин, запускающих выработку антител непосредственно против RBD вируса SARS-CoV-2 - рецептор-связывающего домена, отвечающего за внедрение вируса в клетку. Обе вакцины в ходе клинических испытаний и наблюдений за миллионами вакцинированных людей продемонстрировали эффективность около 95%.

Однако до сегодняшнего дня не было известно, как долго после них сохраняется иммунитет к коронавирусу, и в чем различие в иммунной реакции у переболевших COVID-19 и тех, кто не сталкивался с инфекцией ранее.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили последствие коронавируса, встречающееся только у мужчин.