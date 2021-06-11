Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии, японский ученый Эйити Нэгиси. Об этом пишет ТАСС.

О смерти 85-летнего ученого сообщил Университет Пэрдью в штате Индиана (США), где он работал с 1979 года. Нэгиси скончался 6 июня.

В 2010 году Эйити Нэгиси, Ричард Хек (США) и Акира Судзуки (Япония) получили Нобелевскую премию по химии за разработку метода, который позволял создавать сложные химические соединения, сравнимые с природными. Их открытие помогло разработать лекарства и новые материалы.