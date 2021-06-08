Польский МИД возмутил новый государственный праздник в Белоруссии

В МИД Польши возмутились установлением нового государственного праздника в Белоруссии — Дня народного единства — в честь присоединения польских земель в 1939 году, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника «День народного единства» 17 сентября», — сказано в документе.

По мнению польской стороны, установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав СССР является «прославлением советского наследия и попыткой отрезать Белоруссию от ее истинных корней».

День народного единства — новый государственный праздник в Белоруссии, который будут отмечать 17 сентября. В этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент находилась в составе Польши.