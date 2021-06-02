Протасевич считает, что его подставили «киберпартизаны»

о том, кто его подставил

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали в Минске, на допросе предположил, что его подставил соратник, с которым у него был личный конфликт. Видео опубликовал телеканал ОНТ.

«Я уверен, что у него были, так или иначе, связи с «киберпартизанами», которые и раньше занимались лжеминированиями, причем практически на территории всей страны и массово», — сказал Протасевич.

Задержанный также поделился, что «достаточно напряженный» конфликт, который начался уже давно, обострился в последнее время. По словам Протасевича, на этого человека также указывает и тот факт, что это был первый раз, когда кто-то знал о его перемещениях — бывший основатель канала сам написал, что направляется в Вильнюс, за 40 минут до вылета.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега. Посольство РФ в Минске уже получило разрешение на многократное посещение девушки.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Евросоюз осудил инцидент и объявил о планах ввести санкции против Белоруссии. Это решение поддержали в НАТО.