На Астраханскую область обрушилась новая пыльная буря

Пыльная буря, начавшаяся в Калмыкии, движется в сторону Астрахани и области, говорится в Instagram МЧС по Астраханской области.

«На территории Калмыкии отмечается пыльная буря, в связи с северо-западным, западным направлением ветра взвешенные частицы пыли и песка несет в воздухе на территорию Лиманского, Икряниского, Камызякского районов и г. Астрахани», — говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что буря уже добралась до Лиманского района на юге области.

В ведомстве напомнили, что при сильном ветре крайне опасно находиться под линией электропередач (ЛЭП) и приближаться к оборвавшимся электропроводам.

Кроме того, жителей региона призвали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровли или шифера.

Ранее сообщалось, что 19 мая Астрахань уже оказывалась внутри подобной бури. Налетевший ветер с пылью валил деревья и железные уличные конструкции и срывал баннеры. В соцсетях жители Астрахани выкладывали фото и видео и признавались, что видят такое в своем городе впервые в жизни. Из-за массовых обрывов ЛЭП без энергоснабжения оставались 28 тыс. человек. Два человека, включая ребенка, получили травмы.