Пешеходный мост обрушился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на автодорогу рухнул пешеходный мост. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на руководителя регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

«Сотрудники ГИБДД организовали движение транспортных потоков в объезд», — сказал он.

Отмечается, что сообщение о разрушении конструкции поступило в полицию в 20.35 по мск.

Горелых добавил, что причиной обрушения могло стать ДТП в районе 46-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги.

«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, в результате чего автоматически груз подбросило и задело верхнюю часть сооружения, в результате чего оно рухнуло на проезжую часть», — сказал Горелых.

По его словам, в результате происшествия на дороге организовалась пятикилометровая пробка.

«Если бы это были не ночь и не выходной день, пробка была бы в разы больше», — сказал Горелых.

Отмечается, что сотрудники полиции работают над доставкой к месту происшествия двух пятидесятитонных кранов для устранения конструкции с проезжей части.