В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в России не будет холодным. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Москва 24».

Он отметил, что температура будет находиться в пределах нормы - около 16,6 градусов тепла в июне, около 18,2 градусов - в июле, и 16,4 - в августе. При этом он указал на то, что погода с июня по август может быть неоднородной.

«Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет», – пояснил Вильфанд.

По его словам, лето пройдет со своими вспышками тепла и засушливой погоды, а также с холодными дождливыми периодами, но количество осадков при этом также не будет аномальным. Однако синоптик подчеркнул, что дожди могут быть резкие и взрывные, к примеру с шквалистым ветром.

Вильфанд добавил, что дать точный прогноз насчет погоды заранее, каким окажется лето, практически невозможно. Данный им прогноз вероятен на 65-70%.