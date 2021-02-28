СНБ Армении опровергла слухи о проникновении в страну турецкой спецгруппы

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла слухи о якобы проникновении в страну специальной группы турецких военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, границу Грузии с Арменией якобы пересекла спецгруппа из Турции из 13 человек.

В состав группы входят представители оперативного отдела третьей полевой армии, военной разведки, управления планирования и координации разведки». Утверждалось, что группа якобы «примет непосредственное участие в процессе ликвидации начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна и других ключевых генералов». Позднее публикацию перепечатал ряд армянских сайтов и Telegram-каналов.

«Распространяемая СМИ информация о въезде в Армению представителей специальной группы вооруженных сил Турецкой Республики не соответствует действительности. Опровергая это, вновь призываем наших соотечественников не поддаваться дезинформации, проявлять бдительность, воздерживаться от распространения непроверенных сведений», - говорится в сообщении на сайте СНБ.