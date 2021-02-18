В Амурской области 25 вагонов с углем сошли с рельс

В Амурской области с рельс сошла часть вагонов грузового состава с углем. Об этом сообщается на сайте на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Там добавили, что всего с рельсов сошли 25 вагонов. На месте временно приостановлено движение. к месту направили два аварийно-восстановительных поезда.

«Угрозы экологической безопасности нет», — подчеркнули в МЧС России.

Кроме того, из-за произошедшего ожидаются задержки в расписании пассажирских поездов дальнего следования №7, идущего по маршруту Владивосток — Омск, и №12 (Самара — Владивосток). Вместе с ними с опозданием проследуют пассажирские поезда №326 направления Тында — Хабаровск и №1 сообщением Владивосток — Москва.

Ранее стала известна причина схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром.