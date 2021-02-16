Ургант пошутил про страницу Путина в социльных сетях

Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» пошутил о присутствии президента России Владимира Путина в соцсетях. Отрывок передачи опубликован на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

По его словам, когда вбиваешь в Instagram имя Владимир Путин, то в поиске появляются тысячи страниц. Ургант предполагает, что одна из этих страниц может быть настоящей. «Ведь как-то нужно же следить Владимиру Владимировичу за Дмитрием Анатольевичем», — добавил телеведущий.

Также Ургант прокомментировал предложение американского предпринимателя Илона Маска, пригласившего Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse.

«Маск пригласил российского президента. В ответ на это [глава Роскосмоса] Дмитрий Рогозин тут же пригласил и послал Джо Байдену в «Одноклассниках» запрос на добавление в друзья», — пошутил ведущий.

Ранее в Кремле назвали интересным предложение Илона Маска пообщаться в Clubhouse.