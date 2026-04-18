От скоморохов до династий: история русского цирка в 50 фото

18 апреля в мире отмечается День цирка. В России цирк появился значительно позже, чем в других странах, и начался со скоморохов, кукольников и других кочующих уличных артистов. Первый же стационарный цирк в Российской империи возник только в 1827 году в Санкт-Петербурге — его открыл француз Жак Турниер, но выступали там исключительно иностранные артисты.

Значительно позже в Петербурге заработал Императорский цирк, а затем в Москве открылся каменный цирк Альберта Саламонского (сейчас Московский цирк) на Цветном бульваре. По-настоящему же народным российский цирк стал благодаря братьям Дмитрию, Акиму и Петру Никитиным. Родившись в семье крепостных крестьян, они начали свою карьеру как уличные артисты. В 1873-м Никитины открыли передвижной цирк в Пензе, а через три года — стационарный в Саратове.

В СССР все цирки стали государственными, а в 1957 году вошли во Всесоюзное объединение «Союзгосцирк». Оно работало под руководством Минкульта и курировало всю цирковую деятельность: от хозяйственной части до подготовки артистов и постановок. В 1970-х в ведении «Союзгосцирка» находились более 100 цирков, среди которых были «Цирк на воде», два «Цирка на льду» и 13 зооцирков.

Советский цирк подарил миру много известных имен: от легендарных династий — Дуровых, Запашных, Филатовых — до знаменитых российских клоунов. Среди них — Юрий Никулин, Олег Попов, Леонид Енгибаров, Михаил Румянцев (Карандаш), Вячеслав Полунин и другие.