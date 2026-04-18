Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Фото

От скоморохов до династий: история русского цирка в 50 фото

18 апреля в мире отмечается День цирка. В России цирк появился значительно позже, чем в других странах, и начался со скоморохов, кукольников и других кочующих уличных артистов. Первый же стационарный цирк в Российской империи возник только в 1827 году в Санкт-Петербурге — его открыл француз Жак Турниер, но выступали там исключительно иностранные артисты.

Значительно позже в Петербурге заработал Императорский цирк, а затем в Москве открылся каменный цирк Альберта Саламонского (сейчас Московский цирк) на Цветном бульваре. По-настоящему же народным российский цирк стал благодаря братьям Дмитрию, Акиму и Петру Никитиным. Родившись в семье крепостных крестьян, они начали свою карьеру как уличные артисты. В 1873-м Никитины открыли передвижной цирк в Пензе, а через три года — стационарный в Саратове.

В СССР все цирки стали государственными, а в 1957 году вошли во Всесоюзное объединение «Союзгосцирк». Оно работало под руководством Минкульта и курировало всю цирковую деятельность: от хозяйственной части до подготовки артистов и постановок. В 1970-х в ведении «Союзгосцирка» находились более 100 цирков, среди которых были «Цирк на воде», два «Цирка на льду» и 13 зооцирков.

Советский цирк подарил миру много известных имен: от легендарных династий — Дуровых, Запашных, Филатовых — до знаменитых российских клоунов. Среди них — Юрий Никулин, Олег Попов, Леонид Енгибаров, Михаил Румянцев (Карандаш), Вячеслав Полунин и другие.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!