«Самоволка» с оружием. Что известно о задержании рядового, расстрелявшего полицейских в Оренбуржье

В Оренбургской области задержали рядового Сергея Басалаева, открывшего стрельбу по полицейским, которые хотели его задержать. В результате стрельбы один полицейский погиб и трое пострадали. После задержания обвиняемый заявил, что переделал охолощенный автомат Калашникова в боевой и открыл огонь, потому что силовики «ворвались» к нему в дом.

В Оренбургской области задержали и отправили под стражу рядового Сергея Басалаева, обвиняемого в убийстве полицейского и ранении еще троих. Об этом сообщил Следственный комитет России.

В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая самовольное оставление части в период мобилизации , посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство.

Стрельба произошла 16 апреля, когда силовики прибыли в поселок Аккермановка для задержания Басалаева, так как он находился в федеральном розыске. Во время операции тот открыл огонь по полицейским, после чего скрылся.

После этого в Новотроицком округе и соседнем Гайском районе развернулась масштабная операция по розыску подозреваемого. Позже его машину обнаружили в районе села Белошапка Гайского района.

Сам мужчина, как предполагается, прятался в гористой местности. Найти его удалось спустя два дня. По данным Telegram-канала SHOT, Басалаева обнаружили после того, как он покинул укрытие и вышел к трассе в районе Белошапки. В операции участвовали военные следователи, сотрудники СК, Росгвардии, ФСБ и полиции.

Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые могли привести к преступлению.

Что рассказал задержанный

Сергей Басалаев после задержания объяснил, откуда у него взялось оружие. Он заявил, что купил в магазине охолощенный автомат Калашникова, после чего самостоятельно переделал его в боевой .

По его словам, стрельбу он открыл, так как силовики «ворвались» к нему в дом .

О том, что автомат был переделан вручную, также сообщил Telegram-канал «112». При этом канал уточнил, что Басалаев начал стрелять еще до того, как в Аккермановку прибыли сотрудники третьего отдела полиции .

Что известно о погибшем и раненых

В результате стрельбы, открытой Басалаевым, старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб на месте — в день трагедии ему исполнилось 28 лет .

Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, Гнусин родился 16 апреля 1998 года в Новотроицке и служил в органах с августа 2021 года. Он работал в уголовном розыске, ранее был участковым, затем оперативником. Незадолго до происшествия он вернулся из зоны СВО. У него остался четырехлетний сын. Прощание с погибшим полицейским проходит в субботу в Новотроицке — церемония организована в сквере Воинов-интернационалистов.

По данным регионального минздрава, состояние двоих раненых при стрельбе сотрудников полиции улучшилось и сейчас оценивается как близкое к удовлетворительному. Третий остается в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.