Мясников рассказал, когда начнется следующая волна коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда и почему начнется следующая волна коронавируса. Об этом пишет Вечерняя Москва.

По его словам, спад заболеваемости во многих странах происходил не из-за введенных мер, а из-за волнообразного характера инфекционного процесса. Мясников отметил, что этим же будет объясняться и следующий подъем в России.

Врач считает, что новая волна начнется в конце весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдаемого спада.

«Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сказал Мясников.

Специалист подчеркнул, что проводить масштабную вакцинацию нужно сейчас, чтобы обезопасить население при следующей волне.

Ранее Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник V» на Западе.