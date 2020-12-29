Умер академик РАН Леонид Вайсберг

Академик РАН, ведущий специалист РФ в области обогащения минерального и техногенного сырья Леонид Вайсберг умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор и педагог, академик РАН Леонид Вайсберг», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Вайсберг внес огромный вклад в развитие горного дела и металлургии.

Вайсберг также был профессором Санкт-Петербургского Горного университета, почетным профессором Политехнического университета Петра Великого и основал корпорацию «Механобр-техника».