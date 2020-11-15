Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре России

В Европейской части России на грядущей неделе ожидаются заморозки, температура воздуха может опускаться до -10°С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА «Новости».

«В понедельник ночная температура будет отрицательной (возможно, до минус 10), а днем около нуля. Вторник и среда — наиболее прохладные дни. Во вторник и в среду ночные температуры минус 5 – минус 7 градусов, по области до минус 10», — заявил синоптик.

По его словам, заметного повышения температуры в европейской части страны на этой неделе ждать не стоит.

Кроме того, в отдельных регионах по утрам может установиться туман, а из-за отсутствия снежного покрова существенно охладится почва.

Существенных осадков, по прогнозу метеоролога, не ожидается.

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