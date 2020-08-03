Атлантический шторм «Исаиас» накроет побережье Канады в ближайшие дни
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Тропический шторм «Исаиас», сформировавшийся в Атлантике, достигнет восточного побережья Канады 4 или 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канадского центра по наблюдению за ураганами.
По данным синоптиков, стихия накроет Канаду проливными дождями с ветром до 17 м/с.
В настоящее время шторм приблизился к побережью американской Южной Каролины. Скорость ветра в его пределах составляет 31,3 м/с.
В ряде американских штатов был объявлен режим ЧС.
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