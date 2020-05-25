Путин подписал закон об онлайн-собраниях владельцев жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Жилищном кодексе. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Внесенные изменения санкционируют проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в различных формах: очная, очно-заочная, заочная, ГИС ЖКХ, региональные системы. То есть станет возможным проводить собрания собственников через интернет.

Кроме того, согласно документу, годовые собрания собственников ТСЖ и ЖКХ должны пройти до конца 2020 года.