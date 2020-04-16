Матвиенко: предпосылок для отмены майских праздников из-за коронавируса нет

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников и объявления их рабочими днями из-за ситуации с COVID-19 нет, как и по другим праздникам в этом году, передает РИА «Новости».

«Таких предпосылок нет», — утверждает Матвиенко.

По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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