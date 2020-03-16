Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры

close
Depositphotos

Минкультуры России ввело временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Ввести запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Москве закрывают общеобразовательные и спортивные школы

Мероприятия с более чем 50 участниками запрещены в Москве

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93