Заключенные превратили внутренний двор тюрьмы в бассейн в Эквадоре
close
Заключенные эквадорской тюрьмы «Тури» превратили внутренний двор учреждения в бассейн, сообщает Noticias MVS.
Отмечается, что заключенные вывели из строя дренажные отверстия, после чего заполнили внутренний двор тюрьмы водой. Они получили открытый бассейн площадью в несколько десятков квадратных метров.
В настоящее время власти расследуют обстоятельства инцидента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал
— В США по ошибке освободили заключенного на пожизненный срок
— Калмыцкие заключенные сбежали из колонии ради дня города в Астрахани