В Португалии зарегистрировали возможный случай заражения новым коронавирусом
Первый случай возможного заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Португалии. Об этом сообщает агентство Efe, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.
Как стало известно, инфицированный помещен в одну из лиссабонских больниц.
Отмечается, что пациент прибыл из китайского Уханя, где зафиксирован очаг коронавируса нового типа.
Согласно поступившей информации, у него наблюдается стабильное состояние.
31 декабря 2019 года китайские власти уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
По последним данным, число жертв от коронавируса нового типа достигло 56 человек.
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