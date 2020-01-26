В Португалии зарегистрировали возможный случай заражения новым коронавирусом

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Первый случай возможного заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Португалии. Об этом сообщает агентство Efe, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

Как стало известно, инфицированный помещен в одну из лиссабонских больниц.

Отмечается, что пациент прибыл из китайского Уханя, где зафиксирован очаг коронавируса нового типа.

Согласно поступившей информации, у него наблюдается стабильное состояние.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

По последним данным, число жертв от коронавируса нового типа достигло 56 человек.

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