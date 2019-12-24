Журналистка Винокурова обвинила главу СПЧ во лжи

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Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналист Екатерина Винокурова обвинила главу СПЧ Валерия Фадеева во лжи. По ее словам, он отрицает информацию, которую доказывают видеозаписи, сделанные в ходе встречи президента РФ с Советом. Об этом она сообщила «Газете.Ru».

«Во-первых, его слова, о том, что он не видел документов, которые я собиралась передать президенту — это ложь. И доказывается она стенограммой и видео с заседания, на которых видно, как я передаю президенту три таких документа. Говорить о том, что их не было, как минимум нелепо», — заявила Винокурова.

Она подчеркнула, что конфликт с Фадеевым возник из-того, что ему просто не понравился вопрос про Беслан.

«Фадееву мой вопрос явно просто очень не понравился, хотя Путин на него отреагировал нормально. Для меня сейчас все-таки главное, чтобы людям все же оказали помощь, несмотря ни на что», — сказала Винокурова.

Журналистка также рассказала о содержании СМС, которое она направила Фадееву после скандала.

«В нем я прошу его извиниться за повышение голоса и указываю, что в случае отсутствия извинений, заявлю о выходе из СПЧ за травлю по Беслану», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

10 декабря Винокурова задала Путину несколько вопросов, в том числе, о помощи пострадавшим при теракте в Беслане и о деле журналиста Ивана Голунова. Позже она рассказала в интервью, что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее.

Фадеев заявил в свою очередь, что вопрос про Беслан и предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и им самим. На вопрос о том, кричал ли он на журналистку, Фадеев сообщил: «почитайте, есть уже комментарии моих коллег-членов СПЧ».

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