Журналистка Винокурова обвинила главу СПЧ во лжи
Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналист Екатерина Винокурова обвинила главу СПЧ Валерия Фадеева во лжи. По ее словам, он отрицает информацию, которую доказывают видеозаписи, сделанные в ходе встречи президента РФ с Советом. Об этом она сообщила «Газете.Ru».
«Во-первых, его слова, о том, что он не видел документов, которые я собиралась передать президенту — это ложь. И доказывается она стенограммой и видео с заседания, на которых видно, как я передаю президенту три таких документа. Говорить о том, что их не было, как минимум нелепо», — заявила Винокурова.
Она подчеркнула, что конфликт с Фадеевым возник из-того, что ему просто не понравился вопрос про Беслан.
«Фадееву мой вопрос явно просто очень не понравился, хотя Путин на него отреагировал нормально. Для меня сейчас все-таки главное, чтобы людям все же оказали помощь, несмотря ни на что», — сказала Винокурова.
Журналистка также рассказала о содержании СМС, которое она направила Фадееву после скандала.
«В нем я прошу его извиниться за повышение голоса и указываю, что в случае отсутствия извинений, заявлю о выходе из СПЧ за травлю по Беслану», — заключила собеседница «Газеты.Ru».
10 декабря Винокурова задала Путину несколько вопросов, в том числе, о помощи пострадавшим при теракте в Беслане и о деле журналиста Ивана Голунова. Позже она рассказала в интервью, что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее.
Фадеев заявил в свою очередь, что вопрос про Беслан и предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и им самим. На вопрос о том, кричал ли он на журналистку, Фадеев сообщил: «почитайте, есть уже комментарии моих коллег-членов СПЧ».
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