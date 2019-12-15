Учительница отрезала школьнику челку во время урока

В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря. По словам директора Лидии Авдощенко, педагог отрезала 14-летнему мальчику волосы на полтора сантиметра, полностью челку отрезал школьнику кто-то другой.

«Челка у него свисала прямо на нос. <…> Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала», — заявила Авдощенко.

Она добавила, что осуждает действия учительницы, однако та отрезала волосы «совсем чуть-чуть».

Директор заявила, что педагог отстранена от работы на время служебной проверки.