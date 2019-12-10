В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает «Бумага».

Как рассказала очевидица произошедшего, мужчины пристали к подругам на улице, приняв их за лесбиянок, они начали оскорблять девушек.

По ее словам, девушки добежали до ближайшей кофейни, но мужчины пошли за ними. Одна из девушек достала перцовый баллончик, но мужчины стали бить ее по голове.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и зашили губу.

По словам подруг, пострадавшая частично не помнит произошедшее из-за шока, девушки намерены обратиться в полицию.