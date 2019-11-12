Найденный при поиске останков убитой аспирантки СПбГУ череп оказался школьным пособием

Найденный в реке Мойка в ходе поисков останков предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова, аспирантки Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление СК.

По словам собеседника агентства, найденный череп предположительно является учебным школьным пособием.

Отмечается, что водолазы работают третий день, поиску будут продолжены.

До этого сообщалось, что в реке нашли фрагменты останков, которые не имеют отношение к этому убийств.

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