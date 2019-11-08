Росстат впервые назвал количество ведущих ЗОЖ россиян

Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, доля таких россиян составила 12%.

По регионам этот показатель разнится. Так, например, в Ингушетии доля людей,ведущих ЗОЖ достигла 48,8%. На втором месте Крым — 29,2%, на третьем – Адыгея (28,8%).

Самый низкий уровень ЗОЖ в России на Чукотке — 0,4%.Далее следуют Тува (1,1%), Ненецкий АО (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

Ведущим здоровый образ жизни считаются некурящие россияне, потребляющие ежедневно не менее 400 грамм фруктов и овощей и не более пяти грамм соли. Кроме того, они должны иметь адекватный уровень физической активности. Употребление алкоголя допускается в пределах 168 грамм чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 грамм для женщин.