Самолет Москва — Париж подал сигнал о ЧП на борту

Экипаж самолета авиакомпании Air France подал сигнал о ЧП на борту. об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что самолет следует из Москвы в Париж и готовится к экстренной посадке в Люксембурге.

Самолет сделал вираж и приступил к снижению.

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