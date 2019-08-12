Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот
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Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, который ударил девушку в живот на митинге, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Сотрудники, запечатлённые на данной видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии», — говорится в заявлении.
Ранее в социальные сети попало видео с задержанием девушки. На кадрах видно, как два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку под руки, один из них бьет задержанную в живот.
Отмечается, что полицейские задержали более 130 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы в субботу, 10 августа.