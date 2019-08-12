Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот

Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, который ударил девушку в живот на митинге, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Сотрудники, запечатлённые на данной видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии», — говорится в заявлении.

Ранее в социальные сети попало видео с задержанием девушки. На кадрах видно, как два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку под руки, один из них бьет задержанную в живот.

Отмечается, что полицейские задержали более 130 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы в субботу, 10 августа.