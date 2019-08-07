Начался второй штурм резиденции Атамбаева
Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизии».
Отмечается, что в Кой-Таше начались столкновения между представителями правоохранительных органов и мирными жителями.
Уточняется, что наступательные действия проводят сотрудники спецназа. В него кидают камни.
Кроме того, поступает информация о новых пострадавших.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 36.