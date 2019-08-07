Начался второй штурм резиденции Атамбаева

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизии».

Отмечается, что в Кой-Таше начались столкновения между представителями правоохранительных органов и мирными жителями.

Уточняется, что наступательные действия проводят сотрудники спецназа. В него кидают камни.

Кроме того, поступает информация о новых пострадавших.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 36.