Режим ЧС ввели в Хабаровском крае

Режим чрезвычайной ситуации официально ввели в Хабаровском крае из-за ухудшающейся ситуации с наводнениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ЧС будет охватывать Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще 15 районов кроме Аяно-Майского и Охотского.

Власти края не уточнили сроки введения режима ЧС. Однако пояснили, что решились ввести его после прогнозов уровней воды на август.

После введения режима ЧС все службы края готова экстренно реагировать на вызовы.

Ранее сообщалось, что Хабаровск затопили сильнейшие ливни.

По некоторым данным, сильные дожди в регион принес западный циклон.