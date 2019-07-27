Возросло число жертв японского маньяка-поджигателя

Число погибших в результате пожара в студии по производству аниме в японском Киото возросло до 35. Об этом информирует NHK.

По данным телеканала, в больнице от полученных ожогов скончался молодой человек.

Устроивший поджог в известной японской анимационной студии Kyoto Animation заявил, что студия украла его идею нового шедевра.

Утром 18 июля в здание ворвался 41-летний мужчина, он начался распылят бензин, а затем поджег его. Поджигатель выкрикивал «Умри!», когда разливал жидкость.