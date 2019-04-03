После стрельбы в Питтсбурге введут ограничения на оружие

Городской совет Питтсбурга одобрил введение ограничения на огнестрельное оружие, передает Associated Press.

Как отмечается, данная инициатива последовала после стрельбы, жертвами которой стали 11 человек.

Теперь документ должен подписать мэр города Билл Педуто, говорится в материале. Ожидается, что он поддержит ограничения.

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Ранее сообщалось, что лечившая устроившего стрельбу в синагоге Питтсбурга медсестра-еврейка рассказала о нем.

27 октября 2018 года Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга, в результате которой погибли 11 человек.