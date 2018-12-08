Путин позвонил девочке, которой организовал экскурсию на «Мосфильм»

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с девочкой Вероникой, которой организовал экскурсию на «Мосфильм», передает РИА «Новости».

Уточняется, что Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту взять конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

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Среди них было пожелание девочки, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, и Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии «Мосфильм».

В субботу Вероника с семьей сходила на экскурсию на «Мосфильм» в компании директора киностудии Карена Шахназарова.

Путин позвонил Веронике, которая находится в Москве, и поинтересовался, нравится ли ей столица. Вероника рассказала президенту, где сейчас находится, и поблагодарила его.