Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за ситуации с лесными пожарами, сообщает РИА «Новости».
В заявлении Белого дома говорится, что «президент Дональд Трамп объявил, что в штате Калифорния сложилась чрезвычайная ситуация, и распорядился предоставить федеральную помощь» местным властям для реагирования на лесные пожары.
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В Калифорнии в результате лесных пожаров погибли пять человек.
Кроме того, в Малибу была объявлена эвакуация из-за лесных пожаров.