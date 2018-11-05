Лечившая устроившего стрельбу в синагоге Питтсбурга медсестра-еврейка рассказала о нем

Медсестра еврейского происхождения Ари Малер, лечившая Роберта Боуэрса, который устроил стрельбу в синагоге Питтсбурга, написала о нем на фейсбуке.

Как отмечается, женщина ухаживала за Боуэрсом, которого привезли в больницу после произошедшего.

Ари Малер сообщила, что после поступления в медицинское учреждение он продолжал выкрикивать антисемитские лозунги.

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Она рассказала, какие чувства испытывала, ухаживая за пациентом. Малер отметила, что она относилась к нему, как и к любому другому пациенту. Она подчеркнула, что «любовь даже перед лицом дьявола дает другим людям надежду».

Ранее сообщалось, что 27 октября Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга, в результате которой погибли 11 человек. Прокуратура США попросила одобрить для него смертную казнь.