Подросток в Москве упал на теплоход с моста при попытке сделать селфи

Подросток упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход, когда делал селфи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи», — сказал он.

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Он добавил, что подросток получил травмы различной степени тяжести. В столичном управлении МВД подтвердили факт инцидента, но не стали сообщать подробности.

«Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Пензенской области семнадцатилетний молодой человек погиб, пытаясь снять грозу на камеру телефона.