В Сочи обнаружили тело одного из двух пропавших детей

В Сочи спасатели обнаружили в реке тело одного из детей, которых унесло течением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МЧС.

Тело подростка было найдено утром 4 августа во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе водозабора.

На месте происшествия работают следователи, следственное управление Следственного комитета по краю проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Реклама

Сообщается, что детей унесло течением в пятницу, 3 августа. Инцидент произошел в Хостинском районе города.

В настоящее время поиск пропавшей девочки продолжается. В поисках участвуют сотрудники полиции, администрации, Росгвардии, казачества, морпорта Сочи, частные маломерные суда и волонтеры. Поиски ведутся с вертолета МЧС, а также при помощи беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что в Сочи более 400 человек ищут унесенных рекой детей.