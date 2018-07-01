В сирийском городе Дума открылся парк аттракционов

В городе Дума в регионе Восточная Гута в Сирии открылся парк аттракционов, сообщает РИА «Новости».

Директор парка Халиль Махмуд Аль Эс отметил, что местные власти работают над тем, чтобы вернуть мирную жизнь в город. В частности, они ведут разбор завалов, восстанавливают дороги и инфраструктуру.

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«Этот парк аттракционов был здесь и раньше. И мы просто возобновили его работу. Кое-что подремонтировали, наладили. Можно сказать, что мы вернулись в наше довоенное прошлое», — сказал Халиль Махмуд Аль Эс.

Он пообещал, что на следующей неделе в парке будет больше аттракционов. Также Халиль Махмуд Аль Эс подчеркнул, что открытие парка является «очень важным делом», так как необходимо, чтобы дети «нормально играли».

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