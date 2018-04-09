Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным ведомства, более 700 человек привились от клещевого вирусного энцефалита.

Как отмечается, регионами с высоким показателем заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы.

Ранее сообщалось, что число укусов клещей в Подмосковье в 2017 году снизилось почти на 23%.