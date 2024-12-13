25 лучших новогодних мультфильмов для семейного просмотра: от советской классики до Disney Подборка лучших мультфильмов про Новый год и Рождество

До Нового года совсем немного времени. И если вы еще не почувствовали его приближение, зарядиться праздничной атмосферой помогут добрые новогодние мультфильмы. «Газета.Ru» сделала подборку лучших мультфильмов про Новый год и Рождество, которые подарят яркие эмоции всем членам семьи — от малышей до взрослых.

Советские новогодние мультфильмы

1. «Дед Мороз и лето»

Производство: «Союзмультфильм», 1969, 0+

Рейтинг: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 7,6

Дед Мороз на утреннике узнает от детей, что, оказывается, кроме зимы бывает еще и лето. Он мало что понял из их рассказов. Какое оно, лето? И, пережив холода, Дед Мороз решает ехать в город, чтобы увидеть все своими глазами.

Почему стоит посмотреть?

Входит в число самых известных советских мультфильмов про Новый год.



Замечательные и всем известные песни, которые написали композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин.

2. «Дед Мороз и серый волк»

Производство: «Союзмультфильм», 1978, 0+

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 8,2

Волк и ворона украли у Деда Мороза праздничный наряд и мешок с подарками, чтобы хитростью добраться до зайчат. Доверчивые малыши открыли им дверь, когда папы-зайца и мамы-зайчихи не было дома. Коварный план удался: волк тащит по лесу мешок со своей добычей — маленькими зайчатами. Но Дед Мороз, зайцы и другие звери подняли тревогу, наказали злодеев и спасли зайцев.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм снят по сценарию Владимира Сутеева, одного из основоположников отечественной мультипликации. Новогодняя история стала продолжением известного мультфильма «Мешок яблок».



Главных героев озвучили такие мэтры театра и кино, как Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Борис Владимиров.



Красочная рисованная анимация.

3. «Двенадцать месяцев»

Производство: «Союзмультфильм», 1956, 0+

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 8,2

Полнометражный мультфильм по знаменитой пьесе Самуила Маршака. Юная королева зимой требует немедленно доставить ей подснежники. Она обещает за корзину цветов корзину золота. Королевский указ слышит жадная мачеха и тут же отправляет в зимний лес свою падчерицу.

Почему стоит посмотреть?

Очень качественная и трудоемкая рисованная мультипликация, благодаря чему мультфильм выглядит современно даже сейчас. Фильм был восстановлен на киностудии имени Горького в 1987 году, часть музыки и песен также была перезаписана.

4. «Ночь перед Рождеством»

Производство: «Союзмультфильм», 1951, 6+

Рейтинг: IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 8,0

Полнометражный мультфильм, снятый по одноименной повести Николая Гоголя. Действие происходит в Диканьке. Черт и ведьма крадут с неба месяц, надеясь, что в такой темноте старый казак Чуб, отец Оксаны, не сможет дойти до дьяка на ужин. А значит, ненавистный черту кузнец Вакула не осмелится прийти к Оксане. Но все идет не по плану. Кузнец является к Оксане, а та заявляет, что выйдет за него замуж, если он раздобудет для нее царские черевички.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм входит в золотую коллекцию советской мультипликации. В нем используется популярное в 1950-е годы ротоскопирование особая технология, при которой мультипликационный или комбинированный отрезок фильма создается путем покадровой перерисовки отснятой кинопленки с настоящими актерами и декорациями .



. Отличная возможность освежить в памяти знаменитое произведение.

5. «Снеговик-почтовик»

Производство: «Союзмультфильм», 1955, 0+

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 8,2

Накануне Нового года дети пишут письмо Деду Морозу с просьбой принести им елку из леса. А чтобы письмо дошло до адресата, они лепят Снеговика, который должен доставить письмо. В полночь Снеговик оживает и вместе со щенком Дружком отправляется к Деду Морозу. Филин, Лиса и Волк пытаются ему помешать и выкрасть письмо.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм снят по сказке Владимира Сутеева и входит в золотую коллекцию советской мультипликации. Был награжден дипломом X Международного кинофестиваля в Эдинбурге в 1956 году.

6. «Зима в Простоквашино»

Производство: «Союзмультфильм», 1984, 0+

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 8,8

Накануне Нового году между Шариком и Матроскиным произошла ссора, потому что на зиму пес вместо валенок купил себе модные кеды. Поскольку приятели не разговаривают друг с другом, общаться им помогает почтальон Печкин. Дядя Федор получает из Простоквашино тревожное «говорящее письмо» — галчонка, и узнает, что между бывшими друзьями начался раздел имущества. Вместе с папой они решают срочно ехать в деревню на Новый год.

Почему стоит посмотреть?

Один из самых любимых новогодних мультфильмов россиян всех возрастов. Веселый сюжет, основанный на повести Эдуарда Успенского, остроумные диалоги, шутки, которые передаются из поколения в поколение, сделали этот мультик настоящим новогодним хитом.

7. «Падал прошлогодний снег»

Производство: ТО «Экран», 1983, 0+

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 8,8

Незадачливый, простоватый и жадный мужичок по заданию своей авторитарной жены отправляется за елкой в лес. Откуда он мог знать, что новогодний лес — место особенное, заколдованное и полное всяких каверз? Добыть в нем елку — нерешаемая задача.

Почему стоит посмотреть?

Смешной главный герой, забавный сюжет. Реплики персонажей давно стали афоризмами и поговорками: «Вот это мой размерчик!», «Маловато будет!» «Ничего не понимаю!..», «Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!», «Ой, какой хороший половичок!.. Был…».



Мультфильм уникален тем, что выполнен в технике пластилиновой мультипликации.



Работа режиссера Александра Татарского получила множество фестивальных наград, в частности приз «Серебряный Кукер» на МКФ в Варне и диплом III Международного фестиваля анимационных фильмов в Варне.

8. «Ну, погоди!» (выпуск 8)

Производство: «Союзмультфильм», 1974, 0+

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 8,8

Но новогодней базе отдыха в горах Волк катается на лыжах. Увидев на катке Зайца, он хватает его и исполняет с ним танго. Но в эффектном прыжке проваливается в прорубь. Вечером на базе отдыха проходит карнавал. Волк принимает за Зайца то Медведя в маске, то Льва. А в это время Заяц выходит на сцену в костюме Деда Мороза и просит зал позвать Снегурочку. Появляется Снегурочка — а это не кто иной, как переодетый Волк. Вместе с Зайцем они поют новогоднюю песенку.

Почему стоит посмотреть?

«Песенка Деда Мороза и Снегурочки» из мультфильма, написанная Геннадием Гладковым на стихи Юрия Энтина, стала бесспорным новогодним хитом.



В 1975 на VIII Всесоюзном кинофестивале в Кишиневе мультфильм входил в программу студии «Союзмультфильм», которая была признана лучшей.

Как еще советские мультфильмы стали новогодней классикой? «В лесу родилась елочка», 1972

«Когда зажигаются елки», 1950

«Новогоднее приключение», 1980

«Новогоднее путешествие», 1959

«Новогодняя ночь», 1948

«Новогодняя песенка Деда Мороза», 1982

«Новогодняя сказка», 1982

«Сказка о Снегурочке», 1957

«Снегурочка», 1952

«Тимошкина елка», 1960

«Умка», 1969

«Умка ищет друга», 1970

«Щелкунчик», 1973

Российские новогодние мультфильмы

9. «Щелкунчик и мышиный король»

Производство: Россия, Германия, Аргус Интернейшнл, MC One Animation GmbH, 2004, 6+

Рейтинг: IMDb — 5,3, «Кинопоиск» — 6,8

Полнометражный рисованный мультипликационный фильм по мотивам сказки Гофмана. В Петербург приезжает мастер Дроссельмейер со своим удивительным магазином игрушек. Одновременно с ним в город прибывает и Мышиный Король в сопровождении слуг — Толстого и Длинного. Двое детей — Маша и Николка заходят в магазин мастера, и Маша сразу замечает удивительную игрушку — Щелкунчика. Дроссельмейер рассказывает девочке его историю.

Почему стоит посмотреть?

Новая версия сказки Гофмана. Действие перенесено в дореволюционный Санкт-Петербург.



В фильме использована музыка из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского.

10. «Снежная королева»

Производство: Россия, Wizart Animation BAZELEVS, 2012, 0+

Рейтинг: IMDb — 5,4, «Кинопоиск» — 6,2

Полнометражный мультфильм по мотивам сказки Андерсена стал дебютным проектом воронежской студии «Wizart Animation». Снежная королева покрыла мир льдом. Только зеркальных дел мастер Вегард стоит у нее на пути, ведь его зеркала способны отражать не только внешность, но и души людей. Сына Вегарда Кая похищает северный ветер. Его сестра Герда отправляется на поиски брата вместе со своей белой лаской Лутой и троллем Ормом, который прислуживает Снежной королеве.

Почему стоит посмотреть?

Новая, более современная версия знаменитой сказки Андерсена.



Персонажей озвучивали известные актеры и певцы: Нюша, Иван Охлобыстин, Дмитрий Нагиев, Галина Тюнина, Лиза Арзамасова и другие.



В 2015 году вышло продолжение — «Снежная королева 2: Перезаморозка», а в 2023-м — «Снежная королева: Разморозка».

11. «Смешарики» (новогодние серии)

Производство: Россия, студия анимации «Петербург», с 2004 г., 0+

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 8,7

Популярный анимационный сериал, насчитывающий семь сезонов. Забавные сюжеты и герои мультфильма дарят позитив, вдохновляют, заставляют смеяться и детей, и взрослых. Сериал насчитывает множество новогодних эпизодов. Самые известные — «Куда уходит старый год», «Плюс снег, минус елка», «Операция «Дед Мороз», «Новогодняя сказка», «Эффект бабушки», «Маскарад» и другие.

Почему стоит посмотреть?

Культовый мультсериал с тонким юмором, многочисленными отсылками к другим произведениям, философскими размышлениями и увлекательным сюжетом будет интересен всей семье.



Атмосферные новогодние серии. Для многих эпизод «Куда уходит Новый год» прочно ассоциируется с зимними праздниками.

Зарубежные новогодние мультфильмы

12. «Гринч»

Производство: Франция, США, студия Illumination, 2018, 6+

Рейтинг: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 7,6

На окраине Ктограда живет угрюмый зеленый Гринч. Он смертельно обижен на жителей городка за их насмешки и издевательства. Единственное близкое ему существо — пес Макс. Чем ближе новогодние праздники, тем хуже у Гринча настроение. Его раздражают суета и веселье, царящие в городе. И он решает украсть праздник.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм снят по мотивам книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Это ремейк одноименного кинофильма 2000 года с Джимом Керри в главной роли.

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13. «Холодное сердце»

Производство: США, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, 2013, 0+

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,9

Авторы мультфильма вдохновлялись сказкой Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Отважная принцесса Анна и обычный парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в горы, чтобы разыскать Эльзу, старшую сестру Анны. Она — обладательница большой магической силы. Но так вышло, что Эльза невольно наложила заклятье на королевство, и теперь здесь вечная зима. По пути их ждут опасные приключения и встречи. Друзья сделают все, чтобы спасти королевство и своих близких.

Почему стоит посмотреть?

Для создания мультфильма использовался уникальный художественный стиль, объединяющий компьютерную графику и традиционную рисованную анимацию.



С января 2014 года саундтрек «Холодное сердце» занимал первую строчку «Billboard 200» список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, издаваемый еженедельным журналом Billboard и определяемый по данным продаж за неделю в течение 13 недель — такое удавалось лишь саундтреку «Титаник» в 1998 году.



в течение 13 недель — такое удавалось лишь саундтреку «Титаник» в 1998 году. Картина получила две премии «Оскар»: за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню, а также множество других наград.



Фильм дал старт медиафраншизе, в которую входит еще один полнометражный мультфильм, две короткометражки и мультсериалы.

14. «Хранители снов»

Производство: США, Индия, DreamWorks Animation SKG, 2012, 0+

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 8,0

С давних времен о детях заботятся Хранители снов. Они дарят им мечты, надежду и веру в лучшее. Неожиданно против Хранителей — Санта-Клауса, Пасхального кролика, Зубной феи и Песочного человека — выступает Кромешник, злой дух, воплощение древних страхов. Он хочет украсть детские мечты, заменить их на кошмары и заставить детей поверить в то, что Хранителей не существует. Только новый Хранитель — озорной и непоседливый дух зимы Ледяной Джек — может помочь спасти мир от Кромешника.

Почему стоит посмотреть?

Сценарий основан на серии книг «Хранители детства» американского писателя Уильяма Джойса, который принимал участие в создании таких мультфильмов, как «История игрушек» и «Приключения Флика».

15. «Клаус»

Производство: Испания, Великобритания, США и др., SPA Studio, Aniventure, Netflix Animation, 2019, 6+

Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,7

Джеспер, сын почтового магната, живет в праздности и роскоши. Отец пытается приобщить его к семейному делу, но все его попытки тщетны. Тогда он решает отправить отпрыска в маленький городок Смеренбург за полярный круг и ставит ему ультиматум: Джеспер должен отправить оттуда 6000 писем и только после этого он может вернуться домой. На месте выясняется, что город поделен на два враждебных лагеря. Джесперу страшно от мысли, что ему придется застрять здесь надолго. Но он знакомится с одиноким старцем Клаусом, и эта встреча меняет его жизнь.

Почему стоит посмотреть?

Анимационный фильм от режиссера Серхио Паблоса, одного из создателей франшизы «Гадкий Я» и миньонов.



«Клаус» сделан в лучших традициях голливудских мультфильмов с применением рисованной анимации и новейших технологий, придающих картинке объемность.



У мультфильма множество престижных наград и номинаций.

16. «Кошмар перед Рождеством»

Производство: США, Touchstone Pictures, 1993, 12+

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 8,1

Полнометражный кукольный анимационный фильм про жителя города Хэллоуина Джека Скеллингтона, который находит портал в город Рождества. Жители Хэллоуина только и занимаются тем, что пугают людей в праздник. Но Джек устал от этого однообразия и мечтает о Рождестве.

Он решает сам устроить праздник, попробовав себя в роли Санта-Клауса. Шайке хулиганов Джек поручает похитить настоящего. Влюбленная в Джека девушка по имени Салли придумывает план, чтобы остановить его.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм-страшилка предназначен для детей старшего возраста и взрослых. Он занимает 11-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. В 2006 году был перевыпущен в 3D-формате.



Фильм получил множество наград и номинаций, в том числе премию «Сатурн» за лучший фильм в жанре фэнтези и номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

17. «Олаф и холодное приключение»

Производство: Япония, США, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, 2017, 6+

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 7,2

Компьютерный анимационный короткометражный фильм медиафраншизы «Холодное сердце». Накануне Рождества Эльза и Анна понимают, что почти ничего не знают об этом празднике. Они готовят большое торжество для всех своих подданных, но те расходятся по домам, предпочитая шумному празднику тихое семейное застолье. Принцессы обескуражены, ведь они совсем не помнят традиций, которые были приняты в их семье. Снеговик Олаф и северный олень Свен отправляются в путешествие по королевству, чтобы выяснить секреты успешного Рождества и найти прекрасную традицию для сестер.

Почему стоит посмотреть?

Знакомые, полюбившиеся зрителям персонажи.



Мультфильм называют «мостиком» к «Холодному сердцу 2», второго полнометражного анимационного фильма франшизы.

18. «Секретная служба Санта-Клауса»

Производство: Великобритания, США, Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Aardman Animations, 2011, 6+

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 7,3

Накануне Рождества Санта-Клаус с эльфами должен побывать в каждом доме, где живут хорошие дети. Поэтому работы у него невпроворот. Его старший сын Стив — главный преемник отцовского дела. А младший Артур занимается новогодней почтой, и никто не воспринимает его всерьез.

Однажды Артур обнаруживает письмо от маленькой Гвен, которая не получила подарок по ошибке секретной службы Санты. Он хочет помочь девочке, но ни отец, ни Стив не считают нужным ради одного ребенка менять планы. Артур решает с помощью деда исправить допущенную несправедливость.

Почему стоит посмотреть?

Харизматичные персонажи и легкий юмор.



Служба Санты показана как современное предприятие, где давно внедрены новые технологии и отлажена логистика. А Санта — не волшебник, а топ-менеджер. Поэтому наивный Артур, который верит, что чудеса непременно должны



происходить, выглядит здесь белой вороной. Зато с дедушкой, бывшим Сантой, они отлично понимают друг друга. Тот тоже скучает по старым добрым временам.

19. «Полярный экспресс»

Производство: США, Австралия, Warner Bros, ImageMovers и др., 2004, 6+

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 7,2

Восьмилетний Крис начал сомневаться в реальности Санта-Клауса. В сочельник за ним прибывает волшебный поезд «Полярный экспресс», который должен отвезти мальчика на Северный полюс. В поезде Крис встречает других детей. По дороге с ними происходят разные приключения. А прибыв на конечную станцию, они попадают на склад подарков и встречают Санта-Клауса, который дарит Крису колокольчик.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм снят режиссером Робертом Земекисом, который прославился такими кинофильмами, как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп».



В основе сценария — одноименная детская книга 1985 года американского писателя Криса Ван Оллсбурга.



Персонажи-дети были смоделированы по фотографиям актеров, принимавших участие в захвате движений. Так, прообразом Криса стал Том Хэнкс, а девочки Холли — певица Тинаше.

20. «Спасти Санту»

Производство: Великобритания, США, Индия, Weinstein, Gateway Films, студия Prana, 2013, 0+

Рейтинг: IMDb — 5,3, «Кинопоиск» — 5,1

Владелец почтовой службы мистер Бэддингтон отправляется на Северный полюс к Санте, чтобы разгадать секрет: как тому удается быстро и в срок доставлять детям подарки. На Севере он узнает, что все дело в волшебных санях и шаре, и крадет ценные вещи вместе с Сантой. Скромному, веселому эльфу Бернарду предстоит серьезная миссия по спасению Санты. Чтобы вернуть Новый год, ему нужно переместиться во времени с сразиться со злодеем.

Почему стоит посмотреть?

Динамичный новогодний сюжет, захватывающие приключения.

21. «Красавица и Чудовище: чудесное Рождество»

Производство: Канада, США, Walt Disney Video Premiere, Walt Disney Television Animation, 1997, 6+

Рейтинг: IMDb — 5,9, «Кинопоиск» — 6,8

Мидквел фильм, развивающий события предшествующего произведения диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище». Принц Адам и Белль устраивают рождественский бал во дворце. Мадам Потт начинает рассказывать своему сыну Чипу о том, как проходило прошлое Рождество.

Тогда Белль еще была пленницей Чудовища. Он спас ее от стаи волков. И девушка решает отблагодарить хозяина замка и устроить праздник в честь Рождества: приготовить торжественный ужин, нарядить елку. Но ее планам пытается помешать старый друг Чудовища — старый орган по имени Форте, который настраивает хозяина против Белль. К тому же Чудовище ненавидит Рождество, потому что накануне праздника в замке появилась колдунья, наложившая на него заклятие.

Почему стоит посмотреть?

Новое развитие сюжета популярного диснеевского мультфильма. Новогодний бонус для поклонников «Красавицы и Чудовища».



Новые замечательные музыкальные композиции, написанные для мультфильма. Над саундтреком работала композитор Рэйчел Портман. Песни были записаны в студии вживую вместе с оркестром и актерами.

22. «Рождественская история Микки»

Производство: США, Walt Disney Productions, 1983, 0+

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,8

close «Рождественская история Микки (1983) Walt Disney Animation Studios

Короткометражный мультфильм по мотивам знаменитой повести-сказки Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Накануне Рождества, когда все готовятся к празднику, Эбенезер Скрудж, он же Скрудж Макдак, думает только о деньгах. Он отказывает своему сотруднику Бобу Крэтчиту — Микки Маусу — в половине выходного дня. Собирателей пожертвований для бедных и вовсе отправляет восвояси ни с чем. Когда Скрудж возвращается домой, его встречает призрак бывшего партнера Джейкоба Марли (Гуфи). Он предупреждает Скруджа о его печальной участи, если он не изменит своего поведения. У скряги есть шанс все исправить.

Почему стоит посмотреть?

Мультипликационная версия знаменитой рождественской истории.



Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» как лучший анимационный короткометражный фильм.

23. «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях»

Производство: США, DreamWorks Animation, 2005, 6+

Рейтинг: IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 7,5

close «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» (2005) DreamWorks Animation

В зоопарке Нью-Йорка все жители готовятся к Рождеству. Пингвины украсили свою пещеру и мечтают о празднике. Но юный Рядовой замечает, что белый медведь Тед грустит один. Он придумывает план помощи Теду, тайком выбирается из зоопарка и отправляется за подарками. Но попадает в руки злобной Наны.

Почему стоит посмотреть?

Новогоднее дополнение для фанатов медиафраншизы «Мадагаскар».

24. «Снежные приключения Солана и Людвига»

Производство: Норвегия, 2013, 0+

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 6,6

Два друга — веселый оптимист Людвиг и меланхоличный пессимист Солан — живут в маленькой деревушке Флоклип. Все бы ничего, но местных жителей расстраивает отсутствие снега в канун Рождества. Изобретатель Реодор Фельген конструирует мощную снежную пушку. Но воспользоваться этой конструкцией хочет амбициозный и хитрый издатель местной газеты Фриман. Дело в том, что газета с сентября обещает жителям снег. И вот появилась возможность доказать, что он действительно будет. Но Фриман ведет опасную игру — ведь изобретение Фельгена способно полностью полностью завалить деревню снегом.

Почему стоит посмотреть?

Особая рождественская атмосфера Норвегии, неспешное повествование, милые главные герои.

25. «Шрек Мороз, зеленый нос»

Производство: США, DreamWorks Animation, 2007, 0+

Рейтинг: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 6,7

Шрек пытается устроить своей семье настоящее Рождество и таким образом удивить Фиону и детей. Он изучает специальную книгу, чтобы все сделать красиво и правильно. Но выясняется, что на праздник Осел привел всех друзей Шрека и свое семейство. Гости считают, что травить новогодние байки за столом — это то, что нужно. Но в планы Шрека это не входило.

Почему стоит посмотреть?