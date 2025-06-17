Развеян миф об огромных зарплатах российских курьеров

Глава SuperJob Голованова: курьеры в РФ не получают по 200-300 тысяч – это миф

В Москве и других городах России курьеры на самом деле не зарабатывают по 200-300 тысяч рублей. В столице медианная зарплата пеших курьеров втрое меньше и не превышает 85 тысяч рублей, а более внушительные суммы можно получить только при больших переработках, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Ориентироваться следует не на максимальные, а именно на медианные зарплаты, подчеркнула эксперт. В Петербурге для пеших курьеров этот показатель составляет 70 тыс. рублей, в Екатеринбурге – 62 тыс. рублей. Что касается максимальных предложений, то можно найти обещания зарплат в 150 тыс. рублей в столице и в 125 тыс. рублей в Петербурге. В Екатеринбурге максимум платить обещают 110 тыс. рублей.

Больше зарабатывают курьеры на автомобилях, однако и там это возможно только при больших переработках, подчеркнула Голованова. Так, у водителей-курьеров в столице медианная зарплата 120 тыс. рублей, в Петербурге – 100 тыс., а в Екатеринбурге – 90 тыс. рублей. Максимальные показатели составляют 250 тыс., 200 тыс. и 185 тыс. рублей соответственно.

«Но есть одно условие: эти деньги платят только при выполнении огромного числа заказов, — подчеркнула специалист. — Когда предлагают такие деньги, обычно пишут, что доработать там нужно будет много».

До этого руководитель «Почты России» Михаил Волков заявил, что даже в условиях высокого спроса на доставку зарплаты курьерам в 200-300 тыс. рублей выглядят избыточными. По его мнению, такое повышение зарплат – крайняя мера, которая подогревает конкуренцию за кадры на фоне кадрового дефицита в логистике, поэтому более разумно будет предоставить компаниям право использовать общую сеть курьеров с помощью создания специальной платформы.

С ним, однако, не согласился HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян – по его мнению, в решении проблемы кадрового дефицита этот шаг не поможет, а создание такой площадки обойдется дороже, чем повышение зарплат доставщиков.

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