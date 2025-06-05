«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки

Новое оружие России, которое она планирует развернуть в Арктике, может изменить баланс сил в мире, пишет польское издание CHIP. В публикации отмечается, что российская подводная лодка «Князь Пожарский» «сеет ужас». Почему в Польше испугались российской подлодки и чем она уникальна — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«Россия вводит в игру колосса, который не только сеет ужас, но и может изменить баланс сил в мире», — так о ракетном подводном крейсере стратегического назначения (РПК СН) проекта 955А «Князь Пожарский» (К-555) пишет издание CHIP.

Автор текста польский журналист Матеуш Лысонь не пожалел эпитетов и эмоций описывая российскую атомную ракетную подводную лодку. По его словам, «россияне пополнят флот кораблем, вооружение которого потрясет мир».

Между тем это уже восьмая по счету субмарина проекта 955 «Борей» и пятая, строящаяся по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Так что восторги и ужасы, описываемые польским журналистом, желательно было бы применить все-таки к головному кораблю этого проекта (К-535 «Юрий Долгорукий»), введенному в состав российских морских стратегических ядерных сил еще 12 лет назад. В настоящее время эта субмарина уже находится в плановом ремонте, завершить который планируется в 2027 году.

Что касается РПК СН К-555 «Князь Пожарский», который произвел столь сильное, но в целом несколько запоздалое впечатление на Матеуша Лысоня, то этот корабль спроектирован АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению российских подводных ракетоносцев.

«Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов» пополнили атомный подводный флот Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) «Император Александр III» 29 декабря... 29 декабря 19:48

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» имеет улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

Четвертое поколение подлодок

В США к атомным подводным лодкам четвертого поколения можно отнести многоцелевые АПЛ проектов «Сивулф» (3 единицы введены в строй в 1997-2004 годах, проект закрыт) и «Вирджиния» (19 единиц введены в строй в 2004-2020 годах; всего планируется построить до 30 субмарин этого типа).

В России подлодки четвертого поколения представлены субмаринами проектов 885/885М («Ясень») и 955/955А «Борей»/«Борей-А».

Закладка корабля «Князь Пожарский» состоялась 23 декабря 2016 года на стапели Акционерного общества «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие (Севмаш)». 3 февраля 2024 года субмарина была спущена на воду. Передача РПК СН К-555 «Князь Пожарский» в состав Северного флота запланирована на июнь 2025 года.

close Кирилл Зыков/РИА Новости

Проект стратегических подводных ракетоносцев 995А показал себя как удачный и имеет хорошие перспективы по модернизации, а потому серия может быть продолжена и после того, как будут построены все подлодки, законтрактованные на данный момент. Девятый и десятый «Бореи» будут сданы флоту до 2030 года. Примерно в эти же сроки из состава МСЯС России будут выведены ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта (РПК СН) 667БДР («Кальмар») и 667БДРМ («Дельфин») и отправлены на утилизацию.

На вооружении РПК СН проектов 955 и 955А состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». МБР Р-30 «Булава», по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по тангажу и рысканию.

Общий забрасываемый вес ракеты составляет 1 150 кг. Максимальная дальность пуска составляет 8 тыс. км, что достаточно для поражения практически всех объектов на территории США. В ходе ранее состоявшихся запусков ракета преодолевала расстояние в 9,1 тыс. км.

Помимо ракет, лодка имеет восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов (максимальный боезапас 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин). С борта лодки могут применяться торпеды УСЭТ-80 и УГСТ, ракеты ПЛРК «Водопад».

Также имеется шесть одноразовых неперезаряжаемых 533-мм пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска средств гидроакустического противодействия, которые расположены в надстройке (аналогично лодкам проекта 971). Боекомплект — шесть самоходных приборов гидроакустического противодействия: МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

Смена поколений: когда «Бореи» заменят легендарные советские подлодки Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта «Борей» и после... 17 мая 21:08

Новейшие ракетные подводные лодки проекта «Борей» в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ России.

А конкуренты кто?

Процесс смены поколений атомных подводных лодок с баллистическими ракетами набирает силу и в США. Сейчас единственный тип стратегических ракетоносцев на вооружении ВМС США — 14 атомных подлодок типа «Огайо», построенных в 1980-1990-е годы. В ближайшем будущем их должны заменить 12 субмарин типа «Колумбия».

«Колумбию» смело можно назвать атомной подводной лодкой США ХХI века. Субмарина разрабатывается для службы в течение 42 лет. Именно на такой цикл рассчитаны ядерные реакторы, проектируемые для этих лодок.

close U.S. Naval Sea Systems Command Image/Wikimedia

«Колумбия» получит электрический привод двигательной установки, что обеспечит большую скрытность лодки по сравнению с предшествующими лодками типа «Огайо», имеющими и без того репутацию очень скрытных. Вместо 24 пусковых ракетных шахт у «Огайо» «Колумбия» будет оснащена 16 пусковыми шахтами.

В сентябре 2020 года стартовало полномасштабное строительство первого корабля этого проекта (SSBN 826). В сентябре 2023 года было решено, что строительство второго корпуса (SSBN 827) должно начаться в 2024 финансовом году. Заявка на бюджет на 2025 финансовый год в размере $9,9 млрд отражает увеличение финансирования на $3,7 млрд, что связано с увеличением производственной базы и предварительными расходами на закупку подводных лодок на 2026 финансовый год.

«Ядерная дубина 47-го президента США». Каким оружием Трамп сможет угрожать миру? 20 января состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В своей речи новый глава... 20 января 09:08

Модернизацией своих морских стратегических сил занимается также Великобритания. Еще в 2016 году парламентарии Туманного Альбиона одобрили программу модернизации стратегических ядерных сил и строительство четырех новых атомных подлодок с баллистическими ракетами. В 2016 году в Соединенном Королевстве был заложен головной РПК СН перспективного проекта под названием Dreadnought. Также запланировано, но пока еще не начиналось строительство трех аналогичных кораблей.

Стратегические ядерные силы Франции представлены четырьмя РПК СН типа Triomphant, несущими по 16 ракет M45 или M51 национальной разработки. Они были введены в состав флота в период с 1997 по 2010 год. Возможность их замены пока только рассматривается.

В это соревнование включился и Пекин. В начале 2020-х годов Китай начал строительство атомных стратегических ракетоносцев нового поколения — Type 096. Головная субмарина должна быть передана ВМФ НОАК к 2030 году. На ее вооружении может быть от 16 до 24 баллистических ракет.

Ведущие страны мира по-прежнему рассматривают морские стратегические ядерные силы как один из главных признаков военного могущества государства.