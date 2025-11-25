В России появился новый профессиональный праздник

Путин подписал указ об учреждении Дня фельдъегерской связи в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня фельдъегерской связи в РФ. Документ выложен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Новый праздник будет отмечаться 17 декабря.

Согласно указу, праздник будет учрежден «в целях сохранения и развития исторических традиций», а также повышения престижа государственной фельдъегерской службы.

Государственная фельдъегерская служба России отвечает за безопасную пересылку государственных документов. Создание аналога данной службы в виде системы почтовых курьеров и армейской полевой почты было официально закреплено Воинским уставом 1716 года.

4 ноября Путин установил День коренных малочисленных народов и День языков народов России.

День коренных малочисленных народов России был установлен для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.

8 сентября станет Днем языков народов России, целью которого является сохранение и поддержка языков народов РФ.

