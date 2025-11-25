На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появился новый профессиональный праздник

Путин подписал указ об учреждении Дня фельдъегерской связи в РФ
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня фельдъегерской связи в РФ. Документ выложен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Новый праздник будет отмечаться 17 декабря.

Согласно указу, праздник будет учрежден «в целях сохранения и развития исторических традиций», а также повышения престижа государственной фельдъегерской службы.

Государственная фельдъегерская служба России отвечает за безопасную пересылку государственных документов. Создание аналога данной службы в виде системы почтовых курьеров и армейской полевой почты было официально закреплено Воинским уставом 1716 года.

4 ноября Путин установил День коренных малочисленных народов и День языков народов России.

День коренных малочисленных народов России был установлен для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.

8 сентября станет Днем языков народов России, целью которого является сохранение и поддержка языков народов РФ.

Ранее Путин поздравил самбистов с профессиональным праздником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами