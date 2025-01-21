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Любимый модельер принцесс. 120 лет назад родился Кристиан Диор

120 лет со дня рождения Кристиана Диора
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Сегодня исполняется 120 дней со дня рождения легенды французской моды — Кристиана Эрнеста Диора. Кутюрье, родившийся в 21 января 1905 года в Гранвиле, в Нормандии, прославился в возрасте 42 лет как изобретатель нового стиля в женской одежде — он получил название new look. В 1947 году Диор произвел революцию в моде, отголоски которой звучат до сих пор: и по сей день изобретенные им барный пиджак, юбка-карандаш и силуэт, в котором узкие плечи сочетаются с тонкой талией и пышной юбкой, — выглядят изящно, элегантно и роскошно.

Кристиан Диор одевал королевских особ и знаменитостей: среди его клиенток и муз были Рита Хейворт и Грейс Келли, балерина Марго Фонтейн и вторая жена иранского шаха Сорайя Исфандияри-Бахтиари, младшая сестра Елизаветы II принцесса Маргарет и Марлен Дитрих. Кутюрье оставил после себя огромное наследие, но прожил недолгую жизнь — он умер в 1957 году во время отдыха в Тоскане.

Жизнь Кристиана Диора в фотографиях фактах, известных и не очень — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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