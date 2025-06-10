Самые высокие горы в мире: где они находятся, почему опасны и что нужно знать при восхождении

Знаете ли вы, что на Земле более десятка гор превышают отметку 8000 метров над уровнем моря? Большинство из них находится в Китае, Индии, Непале и Пакистане и является частью двух горных систем: либо Гималаев, либо Каракорум. В списке великанов — Эверест, К2, Канченджанга, Макалу. Какие горы считаются самыми высокими в мире, чем они знамениты и возможно ли их покорить — в материале «Газеты.Ru».

Топ-10 самых высоких гор мира

Эверест

Высота: 8849 м

Страны: Непал, Китай

Самая высокая гора в мире представляет собой тройную пирамиду. Эверест находится в Гималаях, местные называют ее Джомолунгма. Ее северный склон лежит на территории Китая, а южный — в Непале. При этом на южном склоне снег соскальзывает вниз из-за крутости скал. Специалисты рекомендуют совершать восхождения весной и осенью, так как летом здесь дуют сильнейшие сезонные ветра, а зимой температура опускается до 50°C.

Первое успешное восхождение на Эверест совершили альпинист из Новой Зеландии Эдмунд Хиллари и житель Гималаев Тенцинг Норгей в 1953 году. Сегодня это самая посещаемая вершина среди «восьмитысячников», ежегодно правительство Непала выдает около 500 разрешений на восхождение. Сейчас сезон восхождения на Эверест официально закрыт.

Всего на Эверест взошли более 7 тысяч альпинистов: покорить его сложно из-за погодных рисков и перегрузки маршрутов. Узкие участки пути вблизи вершины оказываются заполнены альпинистами, и в результате увеличивается количество несчастных случаев. Более простой маршрут до базового лагеря лежит через рисовые поля и живописные деревни.

К2, или Чогори

Высота: 8611 м

Страны: Пакистан, Китай

Эта гора в Азии — второй по высоте и самый северный «восьмитысячник» в мире. К2, или Чогори, стоит на хребте Балторо на границе Кашмира и Китая. К2 входит в горную систему Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Гору называют «дикой»: она представляет собой треугольник с очень крутыми склонами, а постоянные бури и лавины затрудняют восхождение. К2 считается более опасной, чем Эверест, а желающих ее покорить называют смелыми и безрассудными. Из-за удаленности и высоты горы проводить спасательные операции там чрезвычайно трудно. Более простой маршрут ориентирован на пешеходов и проходит через ледники. Недалеко находятся поселения шерпов и гилгитов.

В 1954 году покорить К2 удалось итальянцам Акилле Компаньони и Лино Лачеделли. Они прошли в том числе опасный участок «горлышко бутылки», где смертность альпинистов составляет 25%.

Восхождений на К2 было значительно меньше, чем на Эверест: по данным на 2024 год, гору покорили около 850 человек. В последние годы смертность уменьшилась благодаря погодным прогнозам, дополнительному уровню кислорода (альпинисты используют баллоны и маски) и более качественной подготовке.

Канченджанга

Высота: 8586 м

Страны: Непал, Индия

Канченджанга расположена в восточной части Гималаев, на границе Непала и индийского штата Сикким. Название переводится как «Пять сокровищ великого снега», по числу основных вершин.

Эту гору считают уединенной и дикой, большого потока альпинистов здесь нет из-за крутых склонов и частых осадков. Непальские власти просят туристов останавливаться в нескольких метрах от вершины из-за священного статуса горы. Самый простой маршрут окольцовывает гору и подойдет для туристов, которые не стремятся покорить вершину.

Первое успешное восхождение совершили в 1955 году британцы Джордж Бэнд и Джо Браун. Они остановились недалеко от пика.

Туристический маршрут на горе длиннее, чем на К2. Долгое время Канченджангу считали одной из самых опасных вершин, уровень смертности при восхождении на нее превышал 20%. С развитием снаряжения и подготовки покорить гору удалось 550 альпинистам.

close IMAGO/Zoonar.com/RealityImages/Global Look Press

Лхоцзе

Высота: 8516 м

Страны: Китай, Непал

Гора расположена в Гималаях, на границе Непала и Китая. Ее называют соседкой Эвереста, так как обе вершины связаны горным перевалом Южное седло в Непале. Лхоцзе находится всего в трех километрах от Эвереста.

Несмотря на близость к самой популярной горе в мире, Лхоцзе не особо интересует туристов. У нее крутые ледовые стены и узкий кулуар — «желоб Лхоцзе», ведущий к вершине. Но для путешественников, которые оказались поблизости и хотят прогуляться вокруг, продумали маршрут к базовому лагерю мимо живописных деревень.

Первое успешное восхождение на Лхоцзе состоялось в 1956 году, его совершили швейцарцы Эрнст Райсс и Фриц Лухзингер. Они шли тем же маршрутом, что и к Эвересту, но отклонялись на юг в сторону кулуара под угрозой камнепада.

По данным на 2024 год, вершину покорили 1200 человек. Известно, что смертность на горе Лхоцзе ниже, чем на К2 и Канченджанге. Поэтому особо смелые альпинисты выбирают двойные восхождения и пытаются покорить Эверест и Лхоцзе за один сезон.

Макалу

Высота: 8485 м

Страны: Непал, Китай

Гора расположена на хребте Махалангур-Гимал в восточной части Гималаев, на границе Непала и Тибета. Между ней и Эверестом примерно 19 километров. Макалу называют самой красивой вершиной из-за пирамидальной формы с четырьмя гранями. Но Макалу негостеприимна: из-за узких ледовых гребней, резких перепадов высоты и камней ее очень сложно покорить. Альпинистские лагеря здесь не разбивают, а желающим взойти на гору приходится идти поодиночке.

Первой на Макалу взошла французская экспедиция в 1955 году: на вершину поднялись Жан Кузи и Лионель Терре. Число покорителей начало расти только после 2000-х, когда в массовой продаже появилось технологичное снаряжение. Известно, что к 2024 году взойти на Макалу удалось 600 альпинистам. На горе проложены 17 маршрутов, один из которых проходит через ледниковую долину в парке Барун.

Чо-Ойю

Высота: 8188 м

Страны: Китай, Непал

Шестая по высоте вершина мира располагается в западной части массива Махалангур в Гималаях. Гору называют самой доступной и «дружелюбной» из «восьмитысячников» и часто начинают тренировку к покорению Эвереста именно с нее.

На Чо-Ойю сравнительно пологие склоны и технически несложный маршрут, а погода более мягкая и предсказуемая. Тем не менее, альпинисты все равно сталкиваются с серьезными ветрами и сходами лавин. Начинающим туристам подойдет упрощенный маршрут до базового лагеря, на котором можно увидеть тибетские храмы.

В 1954 году на вершину поднялись Герберт Тихи и шерп Пасанг Дава Лама в составе австрийско-непальской экспедиции. И уже в 1980-х годах Чо-Ойю выбрали популярным направлением для коммерческих туров.

На горе проложены 15 маршрутов, но туристов водят всего по двум. Начинающие альпинисты восходят к горе из Тибета, а более опытные выбирают маршрут из Непала. К 2024 году вершину удалось покорить 3700 альпинистам, больше людей взбирались только на Эверест.

Дхаулагири

Высота: 8167 м

Страны: Непал

Гора расположена в центральной части Непала, к западу от массива Аннапурны. Ее отделяет глубокое ущелье Кали-Гандаки. Название переводится с санскрита как «Белая гора». Такое название она получила из-за склонов, которые всегда покрыты снегом после отметки в 5000 метров высотой. Причем снег на ней зернистый, что усложняет подъем.

Дхаулагири прозвали «горой-людоедом», уж слишком много альпинистов не вернулись домой, пытаясь ее покорить. До середины XIX века Дхаулагири долгое время считалась самой высокой вершиной на Земле, пока в 1850-х годах не открыли новые пики.

Маршрут на Дхаулагири по протяженности короче, чем на других «восьмитысячниках». Но специалисты предупреждают, что преодолеть его очень сложно из-за крутых ледовых склонов и лавинообразных участков. Сильные ветра обеспечивают резкую смену погоды, поэтому от туристов требуется отличный уровень подготовки и дополнительное кислородное снаряжение. Начинающие путешественники идут по маршруту вокруг горы, но не поднимаются вверх.

Участники французской экспедиции Мориса Эрцога смогли описать гору в 1950 году, но не нашли безопасный маршрут для подъема. Через десять лет покорить вершину удалось членам швейцарско-австрийско-непальской экспедиции Макса Айслера. Для восхождения использовали грузовик и самолет, который разбился на леднике во время подъема. В 1992 году на гору взобрался российский альпинист Николай Захаров. Он превозмог ледяные обвалы и снежные лавины, но самым опасным назвал постоянную смену погоды.

close Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Манаслу

Высота: 8163 м

Страны: Непал

Восьмая по высоте вершина в мире находится в Центральном Непале, примерно в 60 километрах к востоку от Аннапурны. Название Манаслу переводят как «Гора духа». Она считается менее сложной для восхождения, чем К2 или Дхаулагири: основной маршрут по гребню на северо-востоке прямой. Но на подходах к лагерям нередко случаются ледопады и сход лавины. Во время восхождения можно увидеть снежного барса и гималайского монала в привычной среде обитания.

В 1956 году Тошио Иманиси и шерп Гялцен Норбу из японской экспедиции первыми поднялись на Манаслу. Не обошлось без конфликтов: местные жители верили, что альпинисты разозлят горных богов, и запрещали туристам двигаться дальше. Ситуацию усложнял опыт прошлого восхождения, когда лавина сошла с горы и разрушила местный монастырь. После пожертвований японцев на восстановление построек жители немного смягчились, и к Манаслу стали прибывать немногочисленные альпинисты. Энтузиасты проложили более комфортный маршрут и разбили высотные лагеря, чтобы проводить коммерческие экспедиции.

Манаслу выбирают как тренировочную вершину перед Эверестом или Лхоцзе, но не стоит рассматривать ее для восхождения без подготовки. Несмотря на то, что вершину покорили более 2500 человек, на Манаслу все еще возможны летальные случаи из-за лавин и акклиматизации.

Нангапарбат

Высота: 8126 м

Страны: Пакистан

Гора находится в 700 километрах от Исламабада. Из-за полного отсутствия растительности на склонах ее прозвали «голой горой». Но для местных Нангапарбат — Диамир, или «Король гор», ведь при въезде в Гималаи с запада она открывает цепь высокогорных вершин.

Нангапарбат входит в топ-3 самых смертельно опасных гор в мире. Одна ее южная стена превышает 4500 метров в высоту, а склоны представляют собой ледовые участники, снежные карнизы и лавиноопасные кулуары.

Покорить вершину «Короля гор» пытались несколько раз. В 1895 году три человека из экспедиции пропали при восхождении. Позже погибли участники двух немецких экспедиций. Первое успешное восхождение состоялось в 1953 году, когда вершину покорил австрийский альпинист Герман Булль. Он поднимался 40 часов в одиночку без кислорода — этот подвиг считается одним из самых выдающихся в истории альпинизма.

К 2024 году вершину Нангапарбата покорили чуть более 400 человек. Несмотря на развитие альпинистской техники, смертность на горе остается высокой, особенно среди тех, кто выбирает неизвестные маршруты или поднимается без кислорода.

Аннапурна I

Высота: 8091 м

Страны: Непал

Десятку самых высоких гор мира замыкает Аннапурна I. Гора расположена в центральной части Непала и считается самой высокой точкой одноименного горного массива в Гималаях. Ее называют «богиней урожая», согласно преданию гора приносит удачу и благословение тем, кто путешествует вокруг нее.

Несмотря на мирное имя, Аннапурна I также входит в число самых смертоносных вершин на планете. Она пугает лавинами, нестабильными снежными массами, ледовыми стенами. И все это — в непредсказуемую погоду. Самый распространенный маршрут — по северному гребню — считается чрезвычайно сложным, так как пролегает через лавиноопасные зоны. Долгое время смертность на Аннапурне I была самой высокой среди всех «восьмитысячников»: из 100 альпинистов обратно не возвращались около 30.

В 1950 году вершину покорили французы Морис Эрцог и Луи Лашеналь. Экспедиция проходила без карт и закончилась плачевно: участники получили обморожения, Эрцогу ампутировали конечности. Аннапурна I была первым покоренным «восьмитысячником» в истории человечества.

К 2024 году на вершину горы удалось подняться 300 альпинистам (это одно из самых низких значений среди гор-гигантов).

close Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Самые опасные для восхождения вершины

Каждый из «восьмитысячников» уникален: Эверест считается самым высоким, К2 — самым опасным, а Аннапурна I непредсказуема своим маршрутом. На горных гигантах каждый шаг даже подготовленного к восхождению альпиниста может оказаться последним. По словам кандидата географических наук и путешественницы Анны Статвы, все вершины выше 8 тысяч метров являются очень сложными для восхождения уже потому, что лежат они выше «зоны смерти» из-за недостаточной для человека концентрации кислорода.

Если измерять «трудность» процентом погибших альпинистов, то первое место займет Аннапурна (около 30%), хотя по высоте она замыкает первую десятку вершин мира. Печальная статистика во многом обусловлена крайне высокой лавинной опасностью этой вершины. Второе место у Канченджанги (29%). Третье место у Чогори (23%), больше известной как К2. Эта вершина славится своей технической сложностью и является, пожалуй, самой «кинематографичной», поскольку больше фильмов посвящено только Эвересту. Анна Статва кандидат географических наук, Travel-коуч

Можно ли самостоятельно покорить «восьмитысячник»

Сложность восхождения на гору определяется совокупностью факторов: учитываются высота, техническая сложность маршрута, погодные условия, уровень подготовки альпинистов, умение оценивать риски и принимать правильные решения.

Конечно, при прочих равных условиях высота будет играть решающую роль, поскольку именно она создает как физические затруднения ввиду нехватки кислорода, так и технические, определяя протяженность маршрута, количество лагерей. Высота делает невозможной (либо затруднительной) организацию спасательных работ. Если вы думаете, что в случае чего за вами на любую высоту прилетит вертолет, вы ошибаетесь. Это просто невозможно из-за разреженности воздуха, сильных ветров и ограниченной видимости. Анна Статва кандидат географических наук, Travel-коуч

Эксперт уточняет, что подняться и спуститься без гида можно только при условии, если вы занимаетесь профессиональным альпинизмом всю жизнь. Во всех остальных случаях вам нужна команда сопровождения, которая обработает трассу (провесит веревки, организует страховку, поставит лестницы и т.д.), занесет снаряжение (в том числе кислородные баллоны) в базовый и последующие лагеря, обеспечит вам быт (организацию ночевок и питание) и сопровождение на маршруте.

Чтобы совершить восхождение на «восьмитысячник», необходимо быть либо профессионалом, либо коммерческим туристом. Однако не думайте, что второй вариант потребует от вас только денег. Здесь тоже важна физическая подготовка и хорошее здоровье, иначе горная болезнь со всеми вытекающими последствиями вам гарантирована. Анна Статва кандидат географических наук, Travel-коуч

Врач посоветовала россиянам заменить морской отдых на поездку в горы Зачастую отдых у моря приносит россиянам только негативные последствия из-за длительной акклиматизации... 11 апреля 10:52

Чем опасно восхождение для организма

Поднявшегося на значительную высоту над уровнем моря может сразить горная болезнь. Это состояние организма, которое наступает из-за недостатка кислорода и углекислого газа в тканях. Оно может проявиться тошнотой, головокружением, головной болью, одышкой и даже неспособностью ходить.

Согласно исследованию, на высоте от 4,5 тысячи метров альпинисты жаловались на симптомы горной болезни чаще, чем на меньших высотах. При этом специалисты предупреждают, что симптомы — только начальная стадия. Если их не контролировать, то есть риск развития высотных отеков легких и мозга, которые ведут к летальному исходу. А кислородное голодание вызывает временную дисфункцию сетчатки, когда альпинист жалуется на размытость перед глазами.

Сильный ветер и температуры ниже −20°C провоцируют ярко выраженный синдром сухого глаза, который сопровождается жжением, ощущением песка в глазах и слезотечением. На раздраженной слизистой могут поселиться микроорганизмы, что может спровоцировать инфекционный конъюнктивит. Николай Щемеров врач-офтальмолог

На высоте может также развиться фотоофтальмия, или «снежная слепота», предупредил офтальмолог Николай Щемеров. Это ожог поверхности глаза ультрафиолетовыми лучами. Его можно получить и в облачную погоду, так как чистый белый снег в горах отражает до 90% УФ-лучей.

Симптомы фотоофтальмии развиваются постепенно, поначалу его можно принять за усталость глаз. Начальные признаки:



ощущение песка в глазах,



жжение,



легкое покраснение,



слезотечение,



дискомфорт при взгляде на свет.

Через 6–12 часов боль становится нестерпимой, сравнимой с ожогом или ощущением пореза стеклом. Возникает резкая светобоязнь, когда человек не может открыть глаза даже в полумраке.

В тяжелых случаях возможна временная потеря зрения: появляется пелена, туман. В таком состоянии пострадавший может потерять возможность двигаться самостоятельно и нуждается в помощи. Николай Щемеров врач-офтальмолог

Важно! Чтобы обезопасить глаза на экстремальной высоте, важно правильно подобрать специализированные солнцезащитные очки. Линзы с категорией затемнения 4 пропускают лишь 3-8% видимого света и обеспечат 100% защиту от ультрафиолетовых лучей. Очки должны плотно прилегать к лицу.

Новации в снаряжении альпинистов

С популярностью альпинизма снаряжение существенно изменилось, как в плане технологий, так и в плане материалов. Производители чаще применяют мембранные ткани для защиты от ветра и дождя, сохраняющие тепло термоактивные ткани, рассказала Анна Статва.

В альпинизме стали применяться:



веревки из синтетических волокон (впитывают мало влаги и хорошо амортизируют при резком натяжении);



прочные ткани для обвязок (устойчивы к истиранию и износу);



умные трекеры (передают данные о состоянии и местонахождении человека в реальном времени);



приложения (позволяют анализировать погоду и прогнозировать лавинную опасность).

Возможно, в недалеком будущем будут использоваться экзоскелеты (пока опыт их применения есть в пешеходном туризме). Уже сейчас для подготовки к высотным восхождениям используются гипоксические палатки. Еще одно нововведение, не так давно вызвавшее большой резонанс в мире альпинизма — использование ксенона (инертного газа) на этапе подготовки к восхождению. Анна Статва кандидат географических наук, Travel-коуч

Благодаря ксенону британской экспедиции удалось подняться на Эверест за рекордные пять дней, в то время как обычная экспедиция длится около двух месяцев из-за необходимости акклиматизации.