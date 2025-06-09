Программа нейротренировок улучшила когнитивные способности пожилых москвичей до 30%

Озвучены первые итоги новой столичной программы по поддержке когнитивного и психоэмоционального здоровья, запущенной совместно с ФМБА России два месяца назад. Занятия для горожан старшего поколения проходят в центрах московского долголетия. Участники программы увеличили показатели памяти, внимания и мышления до 30%, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет. Она подчеркнула, что для поддержания активного образа жизни в старшем возрасте важно не только заниматься физической активностью, но и тренировать когнитивные функции мозга.

«За это время она уже стала одним из самых востребованных направлений — с марта на занятия записались более 30 тыс. жителей, и это число регулярно растет. Мы видим не только положительные отклики от самих участников, но и объективные данные эффективности программы. Максимально положительные изменения в показателях производительности мозга доходили до 30% и более», — уточнила заммэра.

Отмечается, что перед началом курса «Нейротренировки когнитивных навыков» каждый участник проходит тестирование, после завершения которого получает комплексное заключение с информацией об улучшении показателей памяти, внимания и мышления.

Гендиректор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов отметил положительную динамику среди участников.

«Улучшения по показателю внимания у некоторых участников достигли 30,33%, 28,51% и 27,5%, по показателю памяти удалось добиться наилучших результатов улучшений на 25,99%, 24,51% и 23,97%, а по показателю мышления — на 34%, 26,04%, 25,09%. Поддерживать свои показатели в дальнейшем помогут и другие занятия «Московского долголетия», — сказал он.

Напомним, в апреле также стартовал второй этап программы «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния», направленный на нормализацию эмоционального фона, сна и снижение тревожности. Курс включает 10 занятий с использованием нейрогарнитуры, регистрирующей биоэлектрическую активность мозга. На первом занятии проводится нейродиагностика для формирования персонализированной программы тренировок.