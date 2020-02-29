«Горжусь тем, что я еретик»: умер физик Фримен Дайсон

В США в возрасте 96 лет умер один из известнеших ученых двадцатого века Фримен Дайсон, — физик-теоретик, почетный профессор Принстонского универстета, где он работал с 1953 года.

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Дайсон родился в 1923 году в Великобритании в семье композитора Джорджа Дайсона. Во время войны, будучи молодым человеком, он работал в качестве гражданского специалиста в рядах Королевских ВВС и сразу после ее окончания получил степень бакалавра в Кембриджском университете. Там он работал до 1949 года, после чего перебрался в США, где стал профессором Корнеллского, а затем Принстонского университетов.

Дайсон считается одним из создателей квантовой электродинамики и квантовой теории поля — области науки, которая описывает физику элементарных частиц.

Помимо этого ученый занимался теорией конденсированного состояния вещества, ферромагнетизмом, работал в астрофизике, в биологии. Известны его работы по чистой математике, а также труды по различным аспектам использования атомной энергии.

Так, во второй половине 1950-х годов Дайсон начал участвовать в разработке проекта «Орион» —

космолета с ядерно-импульсным двигателем, в основу которого было положено использование энергии ядерного взрыва.

Были построены и испытаны макеты корабля, использующие обычную взрывчатку для проверки устойчивости полета. В 60-х годах у проекта начались проблемы, аппарат получался большим и очень дорогим. Во-вторых стала очевидна опасность корабля, работающего на ядерной энергии, и проект был закрыт в 1965 году. Впрочем, один полет в ноябре 1959 года был успешен и показал, что импульсный полет мог быть устойчивым.

Самым широким кругам молодежи Фримен Дайсон известен в большей степени, как философ, как теоретик поиска внеземных цивилизаций, популяризатор исследования космоса. Он автор многочисленных популярных книг о науке, об ученых, об их роли в обществе.

В 1960 году Дайсон, уже снискавший себе известность рядом важных работ, озаботился проблемой SETI – проектом поиска внеземных цивилизаций. Размышления о возможной природе таких цивилизаций навели ученого о мысли, что на определенном этапе развития они должны создавать грандиозные инженерные конструкции. Дайсон полагал, что рано или поздно цивилизация должна овладеть всей энергией своей звезды (то есть выйти на вторую стадию по классификации советского астрофизика Николая Кардашева).

Для этого цивилизация должна строить искусственную сферу, чтобы перехватывать все излучение родительской звезды и использовать это излучение как источник энергии.

При этом обнаружение такой сферы, например, в инфракрасном диапазоне, могло бы быть прямым доказательством существования внеземных цивилизаций.

Советский астроном Иосиф Шкловский показал практическую бессмысленность сферы Дайсона. По словам ученого, на примере Солнечной системы гораздо проще, чем строить сооружение с массой превосходящий Юпитер, использовать водород аналогичной планеты в термоядерном синтезе.

Тем не менее идеи «сфер Дайсона» прочно проникли к научное мировоззрение и попытки их обнаружить далеко не всеми считаются фантастическими.

«Зарубежные коллеги собираются делать для телескопа приборы, и сейчас ситуация с санкциями вредит этому. Мы не можем получить приемники, работающие в дальнем инфракрасном диапазоне, с помощью которых мы можем проверить, есть ли далеко в космосе очень большие конструкции типа сфер Дайсона. Кандидаты на такие инфракрасные источники уже есть, и мы их публиковали», — рассказывал в 2015 году «Газете.Ru» астрофизик Николай Кардашев, объясняя ситуацию со строительством российского орбитального телескопа «Миллиметрон».

Апофеозом всемирного интереса к внеземным цивилизациям стал Бюраканский симпозиум в Армении в 1971 году, посвященный проблеме связи с внеземными цивилизациями, на которую Дайсон был приглашен с другими «корифеями» философии — Фрэнком Дрейком, Кентом Флэннери, Карлом Саганом, Фрэнсисом Криком и другими маститыми учеными.

«Помню,на Бюраканской конференции после доклада Маркаряна об адаптивно-адаптирующихся системах, Фримен Дайсон вышел к доске и мелом написал по-русски:

«К черту всякую философию», — вспоминал астрофизик Лев Гиндилис.

Дайсон изучил русский язык, когда узнал, что лучший специалист по интересовавшей его математической дисциплине — академик Виноградов. Знание русского языка также позволило Дайсону прочитать работы Циолковского и Федорова в подлиннике.

«Я собирался приехать сюда жить. Во время Второй мировой войны отношения между Англией, где я вырос, и Россией были очень хорошими. Мне казалось, что стоит поехать: наука здесь была отличная. Я выучил язык и был готов делать карьеру в России.

Но после войны отношения вдруг испортились, и русские были вовсе не рады иностранным студентам. Пришлось ехать в Америку»,

— рассказывал ученый «Русскому репортеру».

Дайсону принадлежит знаменитая фраза: «Бог — это разум, переросший границы нашего понимания».

В последние годы Дайсон активно занялся популяризацией науки. Несмотря на солидный возраст, он исколесил полмира с серией лекций, в которых излагал свои мысли по важным проблемам, стоящим перед человечеством.

В 2009 году Дайсон приезжал в Москву, где в стенах Физического института РАН по приглашению фонда «Династия» прочел лекцию «Еретические мысли о науке и обществе», которая вызвала массу откликов.

«Предсказания писателей-фантастов, как известно, на удивление неточны. Они стремятся скорее вообразить, что могло бы случиться, нежели описать, что случится в действительности. А я стремлюсь, фантазируя, оспорить преобладающие в наши дни догмы. Эти догмы могут оказаться правильными, но все равно стоит их оспаривать.

И я горжусь тем, что я еретик», — сказал тогда Дайсон.

Одной из тем его лекции было отношение к проблеме глобального потепления, масштаб которой он назвал одной из «ересей».

«Моя первая ересь состоит в том, что весь нынешний ажиотаж вокруг глобального потепления сильно преувеличен. Здесь я выступаю против священного братства специалистов по моделированию климата и толп введенных ими в заблуждение граждан, которые верят цифрам, предсказываемым климатическими моделями», — отметил Дайсон.

«Его идеи оригинальны, интересны и в хорошем смысле слова провокационны», — сказал о легендарном ученом физике академик Валерий Рубаков.

Фримен Дайсон и его книги удостоены многих международных премий, среди которых Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной жизни. В 2012 году получил премию Пуанкаре, в России ему была присуждена премия имени Померанчука в 2003 году.

О смерти Дайсона сообщил Институт перспективных исследований, в котором Дайсон работал более 60 лет. Он умер в больнице в Принстоне, рядом со своим домом. Причиной смерти стали последствия перенесенного падения. У ученого осталась вдова, двое детей и 16 внуков.