25 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 ноября в России военные миротворцы отмечают профессиональный праздник. В мире вспоминают сестер-революционерок Мирабаль и говорят о недопустимости насилия над женщинами. По народному календарю — день Ивана Милостивого, который помогал нуждающимся. Какие еще праздники и памятные события отмечают 25 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 ноября

День российского военного миротворца

25 ноября 1973 года советские военные впервые начали участвовать в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. К этой дате и приурочен праздник, который был официально установлен в 2016 году. Его отмечают военнослужащие миротворческих сил, которые отправляются в горячие точки и участвуют в урегулировании конфликтов. У миротворцев есть еще один международный профессиональный праздник, он отмечается 29 мая.

Более чем за 50 лет российские миротворцы выполнили множество операций как на территории бывшего Советского Союза, так и на более отдаленных территориях. Среди них — Судан, Ангола, Косово и другие. Подготовкой военных миротворцев в России занимается специально выделенная бригада ЦВО, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая.

День гармониста в России

Гармонь считается одним из символов русской народной музыки, однако происхождение ее связано с Европой. Согласно одной из версий, первый прототип гармони был создан в Германии. По другой — в 1783 году его сконструировал живший в Петербурге чешский мастер Франтишек Киршник. Как бы то ни было, инструмент прижился в России и завоевал всенародную любовь: ни один деревенский праздник не обходился без гармони. Причем многие гармонисты не имели музыкального образования и подбирали мелодии на слух, передавая свое мастерство следующим поколениям. Неудивительно, что в культурном коде россиян прочно закрепились мелодии, сыгранные на этом инструменте.

День домашней кухни в России

Этот праздник не имеет официального статуса, его предложили отмечать в социальных сетях, чтобы популяризировать готовку дома и помочь сохранить кулинарные традиции. Во многих семьях тетради с записанными от руки рецептами передаются из поколения в поколение. 25 ноября — хороший повод к ним обратиться и напечь тех самых пирожков «как у бабушки» или, наоборот, поэкспериментировать с новыми ингредиентами и приготовить что-то необычное.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году в память о сестрах Мирабаль, участницах подпольного революционного движения против диктатуры в Доминиканской Республике. Женщины не раз оказывались в заключении из-за того, что публично выступали против Рафаэля Трухильо, в народе их прозвали «Бабочками Мирабаль». 25 ноября 1960 года трех из четырех сестер по приказу диктатора задержали, избили палками и задушили, а тела сбросили в обрыв, пытаясь инсценировать автокатастрофу. Случившееся потрясло жителей Доминиканской Республики и лишь укрепило народное недовольство режимом Трухильо, который сам вскоре стал жертвой покушения. Память о сестрах Мирабаль жива в Доминикане и по сей день, а в мире 25 ноября проводятся мероприятия, привлекающие внимание к проблеме насилия в отношении женщин.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 ноября в других странах

День пресыщения — США. Необычный праздник придумали американцы Томас и Рут Рой. Он посвящен тем, кто впал в апатию и перестал получать удовольствие от собственных достижений и приобретений. В День пресыщения советуют заняться новым хобби, на которые вы давно не решались, чтобы получить новые эмоции и разнообразить жизнь.

Национальный день — Босния и Герцеговина. Этот праздник посвящен принятию Декларации о государственности на первом заседании Антифашистского совета народного освобождения Боснии и Герцеговины (ЗАВНОБиХ) в 1943 году. Тогда было официально подтверждено существование Боснии и Герцеговины как отдельной политической единицы в составе будущей федеративной Югославии.

День независимости — Суринам. Дата праздника учреждена в честь получения полной независимости от Нидерландов в 1975 году. С тех пор это один из главных национальных праздников Суринама. В столице Парамарибо его отмечают с размахом: днем там проходят торжественные церемонии и парад, а вечером — карнавальные шествия и музыкальные фестивали с уличными артистами.

Религиозные праздники 25 ноября

День памяти святителя Иоанна Милостивого

Святитель Иоанн родился на Кипре в VI веке в знатной и богатой семье. Он был женат и имел детей, но после того как супруга и дети умерли, он избрал путь монашества. За высокие духовные качества император Ираклий и церковное духовенство избрали Иоанна на патриарший престол в Александрии.

Святитель прославился своим милосердием. Вскоре после возведения в сан он распорядился учесть всех нищих в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек, и всем им патриарх велел предоставить бесплатное пропитание и кров. При этом сам Иоанн вел крайне аскетичный образ жизни, непрестанно заботясь о других.

Незадолго до кончины он, тяжело заболев, оставил патриаршую кафедру и отправился на родной Кипр. Согласно житию, ему в видении явился светозарный муж и сказал: «Царь царей зовет тебя к Себе». Вскоре после этого, прибыв на Кипр, святитель мирно скончался.

25 ноября Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Нила Постника;

• блаженного Иоанна Власатого, Ростовского;

• пророка Ахию Силомлянина;

• преподобного Нила Мироточивого, Афонского;

• священномученика Александра Адрианова;

• священномучеников Константина Успенского, Владимира Красновского, Александра Архангельского, Матфея Алоина, Димитрия Розанова, Петра Косминкова, пресвитеров.



Церковь также чтит память Милостивой Иконы Божией Матери.

Народные праздники и приметы 25 ноября

Иван Милостивый

На Ивана Милостивого выпадало завершение свадебных обрядов. К концу ноября на Руси заканчивали заключать браки, а следующие планировали уже на окончание зимы и весну, например, на Масленицу или на Красную горку.

Так как Иоанн Милостивый был известен чутким отношением к ближним, то в этот день было принято помогать нуждающимся. Считалось, что хорошие поступки зачтутся родственникам, которые уже ушли в мир иной. Если же сам человек нуждался в помощи, он шел в церковь и молил Иоанна о помощи.

А еще по погоде гадали на следующий сезон. Если на Ивана Милостивого было тепло, то и весна обещала быть теплой. А низкие облака сулили скорые морозы.

Приметы

Если на Ивана выпал снег, зимы не жди до начала декабря.

На Ивана можно делать крупные покупки: они прослужат долгие годы.

Лучше в этот день не покупать обувь, иначе будут проблемы в личной жизни.

Поругаешься с близким — разгневаешь Иоанна и навлечешь на себя беды.

Какие исторические события произошли 25 ноября

1339 год — завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля.

1735 год — был отлит Царь-колокол, который стал символом умений русских мастеров.

1867 год — Альфред Нобель запатентовал динамит.

1870 год — создано винодельческое хозяйство «Абрау-Дюрсо», лидер в производстве игристых вин в России.

1917 год — начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание.

1935 год — в СССР был учрежден орден «Знак Почета», его вручали за трудовые достижения.

1940 год — дятел с заразительным смехом Вуди Вудпекер впервые появился в мультфильме Уолтера Ланца.

1946 год — основан Московский физико-технический институт (МФТИ).

1992 год — Федеральное собрание Чехословакии проголосовало за разделение страны на Чехию и Словакию.

1993 год — Слободская ОПГ устроила одну из самых жестоких бандитских разборок в клубе «Сельмаш» при ДК завода «Рязсельмаш».

Дни рождения и юбилеи 25 ноября

В 1712 году родился Шарль-Мишель де л'Эпе — один из основоположников сурдопедагогики, создатель первой публичной школы для глухих.

В 1717 году родился Александр Сумароков — русский поэт и драматург, один из представителей русского классицизма.

В 1810 году родился Николай Пирогов— хирург и анатом, педагог, основоположник военно-полевой хирургии.

В 1887 году родился Николай Вавилов — русский генетик и селекционер, создатель учения о происхождении культурных растений.

В 1889 году родился Ян Берзин (настоящее имя Петерис Янович Кюзис) — один из создателей и руководителей советской военной разведки.

В 1914 году родился Джо Ди Маджо — легенда американского и мирового бейсбола, второй муж Мэрилин Монро.

В 1915 году родился Аугусто Пиночет — военный диктатор и президент Чили.

В 1925 году родилась Нонна Мордюкова — советская и российская актриса, народная артистка СССР.

В 1960 году родился Джон Фицджеральд Кеннеди — младший — сын президента США Джона Кеннеди, трагически погибший в авиакатастрофе.

В 1984 году родился Гаспар Ульель — французский актер, лауреат премии «Сезар».

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Владимиру Яковлеву — политику, бывшему губернатору Санкт-Петербурга.

63 года исполняется Хиронобу Сакагути — японскому игровому дизайнеру, создателю серии игр Final Fantasy.

54 года исполняется Кристине Эпплгейт — актрисе, звезде сериала «Женаты... с детьми».

44 года исполняется Хаби Алонсо — бывшему футболисту и главному тренеру клуба «Реал Мадрид».

