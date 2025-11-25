На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

25 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 25 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
true
true
true
close
Ертай Сарбасов/РИА Новости
25 ноября в России военные миротворцы отмечают профессиональный праздник. В мире вспоминают сестер-революционерок Мирабаль и говорят о недопустимости насилия над женщинами. По народному календарю — день Ивана Милостивого, который помогал нуждающимся. Какие еще праздники и памятные события отмечают 25 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 ноября Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 ноября в других странах Религиозные праздники 25 ноября Народные праздники и приметы 25 ноября Какие исторические события произошли 25 ноября Дни рождения и юбилеи 25 ноября

Праздники в России и мире 25 ноября

  • День российского военного миротворца

25 ноября 1973 года советские военные впервые начали участвовать в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. К этой дате и приурочен праздник, который был официально установлен в 2016 году. Его отмечают военнослужащие миротворческих сил, которые отправляются в горячие точки и участвуют в урегулировании конфликтов. У миротворцев есть еще один международный профессиональный праздник, он отмечается 29 мая.

Более чем за 50 лет российские миротворцы выполнили множество операций как на территории бывшего Советского Союза, так и на более отдаленных территориях. Среди них — Судан, Ангола, Косово и другие. Подготовкой военных миротворцев в России занимается специально выделенная бригада ЦВО, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая.

  • День гармониста в России

Гармонь считается одним из символов русской народной музыки, однако происхождение ее связано с Европой. Согласно одной из версий, первый прототип гармони был создан в Германии. По другой — в 1783 году его сконструировал живший в Петербурге чешский мастер Франтишек Киршник. Как бы то ни было, инструмент прижился в России и завоевал всенародную любовь: ни один деревенский праздник не обходился без гармони. Причем многие гармонисты не имели музыкального образования и подбирали мелодии на слух, передавая свое мастерство следующим поколениям. Неудивительно, что в культурном коде россиян прочно закрепились мелодии, сыгранные на этом инструменте.

close

Участник марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

  • День домашней кухни в России

Этот праздник не имеет официального статуса, его предложили отмечать в социальных сетях, чтобы популяризировать готовку дома и помочь сохранить кулинарные традиции. Во многих семьях тетради с записанными от руки рецептами передаются из поколения в поколение. 25 ноября — хороший повод к ним обратиться и напечь тех самых пирожков «как у бабушки» или, наоборот, поэкспериментировать с новыми ингредиентами и приготовить что-то необычное.

  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году в память о сестрах Мирабаль, участницах подпольного революционного движения против диктатуры в Доминиканской Республике. Женщины не раз оказывались в заключении из-за того, что публично выступали против Рафаэля Трухильо, в народе их прозвали «Бабочками Мирабаль». 25 ноября 1960 года трех из четырех сестер по приказу диктатора задержали, избили палками и задушили, а тела сбросили в обрыв, пытаясь инсценировать автокатастрофу. Случившееся потрясло жителей Доминиканской Республики и лишь укрепило народное недовольство режимом Трухильо, который сам вскоре стал жертвой покушения. Память о сестрах Мирабаль жива в Доминикане и по сей день, а в мире 25 ноября проводятся мероприятия, привлекающие внимание к проблеме насилия в отношении женщин.

close

Демонстранты отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 2021 год

Matias Delacroix/AP

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 ноября в других странах

  • День пресыщения — США. Необычный праздник придумали американцы Томас и Рут Рой. Он посвящен тем, кто впал в апатию и перестал получать удовольствие от собственных достижений и приобретений. В День пресыщения советуют заняться новым хобби, на которые вы давно не решались, чтобы получить новые эмоции и разнообразить жизнь.

  • Национальный день — Босния и Герцеговина. Этот праздник посвящен принятию Декларации о государственности на первом заседании Антифашистского совета народного освобождения Боснии и Герцеговины (ЗАВНОБиХ) в 1943 году. Тогда было официально подтверждено существование Боснии и Герцеговины как отдельной политической единицы в составе будущей федеративной Югославии.

  • День независимости — Суринам. Дата праздника учреждена в честь получения полной независимости от Нидерландов в 1975 году. С тех пор это один из главных национальных праздников Суринама. В столице Парамарибо его отмечают с размахом: днем там проходят торжественные церемонии и парад, а вечером — карнавальные шествия и музыкальные фестивали с уличными артистами.

Религиозные праздники 25 ноября

  • День памяти святителя Иоанна Милостивого

Святитель Иоанн родился на Кипре в VI веке в знатной и богатой семье. Он был женат и имел детей, но после того как супруга и дети умерли, он избрал путь монашества. За высокие духовные качества император Ираклий и церковное духовенство избрали Иоанна на патриарший престол в Александрии.

Святитель прославился своим милосердием. Вскоре после возведения в сан он распорядился учесть всех нищих в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек, и всем им патриарх велел предоставить бесплатное пропитание и кров. При этом сам Иоанн вел крайне аскетичный образ жизни, непрестанно заботясь о других.

Незадолго до кончины он, тяжело заболев, оставил патриаршую кафедру и отправился на родной Кипр. Согласно житию, ему в видении явился светозарный муж и сказал: «Царь царей зовет тебя к Себе». Вскоре после этого, прибыв на Кипр, святитель мирно скончался.

close

Иоанн V Милостивый

Schuppi. С/Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 25 ноября

  • Иван Милостивый

На Ивана Милостивого выпадало завершение свадебных обрядов. К концу ноября на Руси заканчивали заключать браки, а следующие планировали уже на окончание зимы и весну, например, на Масленицу или на Красную горку.

Так как Иоанн Милостивый был известен чутким отношением к ближним, то в этот день было принято помогать нуждающимся. Считалось, что хорошие поступки зачтутся родственникам, которые уже ушли в мир иной. Если же сам человек нуждался в помощи, он шел в церковь и молил Иоанна о помощи.

А еще по погоде гадали на следующий сезон. Если на Ивана Милостивого было тепло, то и весна обещала быть теплой. А низкие облака сулили скорые морозы.

Приметы

Если на Ивана выпал снег, зимы не жди до начала декабря.

На Ивана можно делать крупные покупки: они прослужат долгие годы.

Лучше в этот день не покупать обувь, иначе будут проблемы в личной жизни.

Поругаешься с близким — разгневаешь Иоанна и навлечешь на себя беды.

Какие исторические события произошли 25 ноября

  • 1339 год — завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля.

  • 1735 год — был отлит Царь-колокол, который стал символом умений русских мастеров.

  • 1870 год — создано винодельческое хозяйство «Абрау-Дюрсо», лидер в производстве игристых вин в России.

  • 1917 год — начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание.

  • 1935 год — в СССР был учрежден орден «Знак Почета», его вручали за трудовые достижения.

  • 1940 год — дятел с заразительным смехом Вуди Вудпекер впервые появился в мультфильме Уолтера Ланца.

  • 1946 год — основан Московский физико-технический институт (МФТИ).

  • 1993 год — Слободская ОПГ устроила одну из самых жестоких бандитских разборок в клубе «Сельмаш» при ДК завода «Рязсельмаш».

close

Суд над участниками Слоновской ОПГ

Кадр из телепередачи «Криминальная Россия»/НТВ

Дни рождения и юбилеи 25 ноября

  • В 1712 году родился Шарль-Мишель де л'Эпе — один из основоположников сурдопедагогики, создатель первой публичной школы для глухих.

  • В 1717 году родился Александр Сумароков — русский поэт и драматург, один из представителей русского классицизма.

  • В 1810 году родился Николай Пирогов— хирург и анатом, педагог, основоположник военно-полевой хирургии.

  • В 1887 году родился Николай Вавилов — русский генетик и селекционер, создатель учения о происхождении культурных растений.

  • В 1889 году родился Ян Берзин (настоящее имя Петерис Янович Кюзис) — один из создателей и руководителей советской военной разведки.

  • В 1914 году родился Джо Ди Маджо — легенда американского и мирового бейсбола, второй муж Мэрилин Монро.

  • В 1925 году родилась Нонна Мордюкова — советская и российская актриса, народная артистка СССР.

close
Wikimedia Commons

  • В 1960 году родился Джон Фицджеральд Кеннеди — младший — сын президента США Джона Кеннеди, трагически погибший в авиакатастрофе.

  • В 1984 году родился Гаспар Ульель — французский актер, лауреат премии «Сезар».

Кто отмечает день рождения

  • 63 года исполняется Хиронобу Сакагути — японскому игровому дизайнеру, создателю серии игр Final Fantasy.

  • 54 года исполняется Кристине Эпплгейт — актрисе, звезде сериала «Женаты... с детьми».

  • 44 года исполняется Хаби Алонсо — бывшему футболисту и главному тренеру клуба «Реал Мадрид».

close
Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

  • 39 лет исполняется Кэти Кэссиди — актрисе, звезде сериалов «Сверхъестественное» и «Сплетница».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами