«Люди умирают, а я играю». Как 30 лет назад гангстеры устроили бойню в рязанском баре Экс-следователь Плоткин рассказал, как в 90-е годы Рязань делили бандитские группировки

В начале 90-х годов Рязань ожесточенно делили между собой две криминальные группировки – «айрапетовские» и «слоновские». 25 ноября 1993 года гангстеры устроили побоище в баре «Сельмаш». Восемь «айрапетовцев» погибли, девять были ранены. Пианист Геннадий Филин, игравший со своей группой в баре, поделился с «Газетой.Ru» воспоминаниями о том трагическом дне. А бывший следователь по особо важным делам областной прокуратуры Дмитрий Плоткин рассказал, как правоохранителям в итоге удалось справиться с оргпреступностью.

После развала СССР в СМИ стали появляться названия организованных преступных группировок — «тамбовские», «ореховские» и прочие. Свои, местные ОПГ появились и в Рязани. Их ряды зачастую пополняли те, кто уже имел криминальный опыт, демобилизовавшиеся из армии и бывшие спортсмены.

«Спортсмены — ребята волевые, чего-то достигшие в спорте, а пристроиться в новой жизни у них не получалось. Силу они решили конвертировать в деньги», — объясняет Дмитрий Плоткин, работавший тогда следователем по особо важным делам прокуратуры Рязанской области.

Город фактически был поделен между несколькими группировками. Основные — «слоновские» и «айрапетовские». Айрапетовские получили свое название по фамилии своего лидера — бывшего боксера Виктора Айрапетова.

close 100% Витя Рязанский (Виктор Айрапетов) Кадр из телепередачи «Криминальная Россия»/НТВ

Конкуренция между ОПГ зачастую приобретала самые кровавые формы. В марте 1993-го на «стрелке» боксер Айрапетов (он же — Витя Рязанский) на глазах у «коллег» избил лидера «слоновцев» Вячеслава Ермолова (он же — Слон). Ответным шагом «слоновцев» стал рейд в баню на улице Чапаева, где в это время отдыхали «айрапетовские».

Следующий раунд выяснения отношений криминалитета случился в баре «Сельмаш» при ДК завода «Рязсельмаш», где собирались «айрапетовские». Как потом заявил на допросе Виктор Айрапетов, организовать ее могли только «слоновские».

Стрельба под стихи Есенина

«Наша группа начала играть в этом баре в 1991 году. Инфляция жуткая, денег нет вообще, а семью кормить как-то надо. Плюс к этому играть тоже хочется», — вспоминает пианист и руководитель коллектива Feelin's Геннадий Филин.

О том, что этот бар облюбовала одна из главных криминальных группировок города, Геннадий Филин узнал сильно позже. «Обычно мы играли джазовую музыку, какие-то международные хиты, и что-то есенинское, например, «Ты жива еще, моя старушка?» — рассказывает он.

Нападение на бар вечером 25 ноября 1993 года было не импровизацией, а хорошо спланированной операцией с использованием автоматов Калашникова.

«Я пианист, а пианист всегда спиной к публике сидит. Когда раздались первые выстрелы, я посмотрел через плечо, вижу в полумраке пламя из автоматных стволов. К тому времени мы уже знали, что за люди здесь обитают. Мне в голову медленно влетела смешная мысль, я ее хорошо помню — может, мы плохо играем?

Люди умирают, а я все играю «выпьем с горя, где же кружка», потом опять голову поворачиваю, и вижу, как бас-гитара мимо меня за спиной пролетает медленно.

Саксофонист и бас-гитарист сидели лицом к залу, они сразу среагировали. А я все еще играю. Потом в голове медленно возникает вторая мысль: «Гена, тебе пора тоже прыгать».

Музыканты укрылись за несущей колонной шириной где-то в метр.

«Минуты две это все происходило. Но тогда они казались бесконечностью. Потом уже один из «айрапетовских», он был ранен тяжело, встал, начал распоряжаться. Позвонили в милицию, позвонили в «скорую». Тут же примчались еще «айрапетовские». Милиционеры уже потом подъехали. Заходят, «О, что у вас тут было?», а там весь пол кровью залит, тела кучей у барной стойки лежат».

close 100% Последствия расстрела в в клубе бывшего завода «Рязсельмаш» 25 ноября 1993 года Кадр из телепередачи «Криминальная Россия»/НТВ

Домой Геннадий Филин вернулся пешком, жил неподалеку. Жене ничего не сказал, лег спать. Утром потом пошел на работу в институт. «И вот там меня как раз настиг стресс. Пришлось с работы отпроситься. Но пережил это, прочувствовал и отпустило», — сказал он.

25 ноября как второй день рождения Геннадий Филин не празднует.

Продолжение следует

Многие из членов группировки, выжившие в клубе, погибли позднее — криминальная война на этом не закончилась. 31 марта 1994 года во дворе дома на Касимовском шоссе был убит один из лидеров «слоновских» Николай Максимов. Спустя несколько дней, во время отпевания погибшего в храме Вознесения Господня в Рязани, «айрапетовские» попытались взорвать ее вместе со всеми участниками траурной церемонии. Но радиоуправляемое взрывное устройство сработало преждевременно, в руках киллера.

«Слоновские» сделали ответный ход — расстреляли Сергея Айрапетова, родного брата Вити Рязанского. До самого лидера «айрапетовцев» они смогли добраться в ноябре 1995 года. Его обезображенное тело нашли в Подмосковье. Впрочем, поговаривали, что Витя Рязанский инсценировал свою смерть и смог скрыться за границей.

Бомба с доставкой на верхний этаж

Гангстеры 90-х действовали жестко не только по отношению к своим конкурентам.

«На одного предпринимателя два раза покушались. Он выходит из квартиры, а ему в лицо стреляют. Он голову повернул, пуля через две щеки прошла. Пистолет был мелкокалиберный, он остался жив», — вспоминает бывший следователь Дмитрий Плоткин.

В следующий раз гангстеры использовали радиоуправляемое взрывное устройство, которое положили на крышу кабины пассажирского лифта в доме, где жил предприниматель. «Оно сработало где-то на уровне седьмого этажа. Ему повезло, он отделался контузией. Стенки лифта расперло и кабина в шахту не упала. А именно таков был замысел», — рассказывает следователь.

Борьба с бандитами осложнялась тем, что многие жертвы рэкетиров не сотрудничали со следствием. Правоохранители решили противопоставить «беспределу» инновационные методы работы.

«Раньше мы как действовали — берем одно преступление и пытаемся его расследовать. То есть шли от преступления к преступнику. Но пока идет предварительное и судебное следствия, потерпевшего запугают, свидетелей запугают, они в суде от своих показаний отказываются или их меняют.

Мы решили по другому пути пойти — для начала установить членов банды. А потом выявить среди них «слабые звенья».

Которых потом удалось разговорить», — описывает методику Дмитрий Плоткин.

Первые аресты «слоновских» начались осенью 1996 года. Затем последовали аресты «айрапетовских», «архиповских» и их представителей в райцентрах области. Судебные процессы шли в конце 90-х и начале 2000-х. Например, на 22 осужденных из «слоновской» группировки пришлось 214 лет заключения.

close 100% Суд над участниками Слоновской ОПГ Кадр из телепередачи «Криминальная Россия»/НТВ

«Конечно, не всех удалось поймать. Кто-то сумел сбежать за границу — во Францию, Германию. Но нам надо было остановить деятельность преступных группировок. И у нас это получилось», — уверен Дмитрий Плоткин.

Бар «Сельмаш» снесли лет десять назад, на его месте сейчас жилая застройка.